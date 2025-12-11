Уряд прогнозує покращення ситуації зі світлом в Україні

В Україні може зменшитись тривалість дії графіків відключення світла вже цими вихідними. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram в четвер, 11 грудня.

Прем’єр розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу, де були присутні профільні міністерства, керівники найбільших енергетичних компаній, регулятори ринку та народні депутати. Учасники наради заслухали оновлені дані щодо стану енергосистеми й узгодили подальші кроки для її відновлення після масованих російських обстрілів.

За словами Свириденко, ключовим завданням є забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, а також посилення захисту критичних інфраструктурних об’єктів. Окремий акцент зроблено на нарощуванні генерації, що має допомогти стабілізувати ситуацію зі світлом в Україні.

☝️ “Головне – забезпечення людей світлом”, — наголосила прем’єр.

Особливу увагу уряд приділяє виконанню рішення щодо перегляду списку критичної інфраструктури. Свириденко підкреслила, що очікує від усіх обласних військових адміністрацій реальних заходів з оптимізації споживання електроенергії на місцях.

Паралельно в енергосистему почали поступово підключати когенераційні установки. Йдеться про об’єкти розподіленої генерації, які мають запрацювати на повну та зменшити загальний дефіцит. Прем’єр додала, що уряд зобов’язав міністерства та ОВА забезпечити альтернативні джерела живлення для всіх об’єктів життєзабезпечення — лікарень, водоканалів, систем теплопостачання.

📢 «Доручили усім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення. Наша мета – у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними», — підсумувала Свириденко.

👉 Нагадаємо, після російської атаки 6 грудня на відновлення стабільності енергосистеми Україні знадобляться тижні, про що заявляв голова Укренерго Віталій Зайченко. Станом на 11 грудня в усіх областях діють планові графіки відключень світла в Україні.