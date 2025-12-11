Четвер, 11 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Атаки по енергооб’єктах: росіяни вдарили по кількох областях — Укренерго

Денис Молотов
Атаки по енергооб’єктах: росіяни вдарили по кількох областях

В ніч на четвер російські загарбники здійснили чергові атаки по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Як повідомило Укренерго 11 грудня, унаслідок ударів частина споживачів на Одещині залишилася без електропостачання.

📢 «Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — зазначили в компанії.

За інформацією оператора, поточний рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. На 9:30 ранку показник був аналогічним до рівня попереднього дня, тобто середи.

Укренерго також уточнило, що добовий максимум навантаження був зафіксований учора, 10 грудня, у ранковий період. Він залишився на тому самому рівні, що і показник за вівторок.

Енергетики наголошують, що через атаки по енергооб’єктах протягом сьогоднішньої доби зберігається потреба максимально обмежувати використання потужної техніки.

📢 «Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00», — звернулися в Укренерго.

Атаки по енергооб’єктах: росіяни вдарили по кількох областях — Укренерго По всіх регіонах країни наразі діють планові графіки відключень для населення та обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Ознайомитись із ними можна на ресурсах обленерго.

У нічну атаку рф застосувала три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 151 безпілотник різних типів. Більшу частину ворожих цілей вдалося перехопити силам ППО та підрозділам РЕБ.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські сили вдарили «шахедами» по енергетичному об’єкту на Одещині, що спричинило кілька пожеж. Подібні наслідки зафіксовано і в Кременчуцькому районі Полтавської області, де також відбулися прильоти та займання внаслідок обстрілу енергоінфраструктури.

Масштабні атаки по енергооб’єктах тривають, а українські енергетики продовжують відновлювати роботу системи в умовах безперервних загроз.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська увечері в понеділок, 8 грудня, завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Сум, що призвело до повного знеструмлення міста.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

G7 та ЄС розглядають повне блокування транспортування нафти з рф

ПОЛІТИКА

Удари по Київщині: російська атака зруйнувала вокзал у Фастові

ВАЖЛИВО

Фейк: Американці таємно створюють армію заражених комах-убивць

СТОПФЕЙК

Масований обстріл Київської області: поранені, руйнування та пожежі

ВАЖЛИВО

Міненерго: у кількох областях досі немає світла, діють аварійні відключення

ВАЖЛИВО

За добу зафіксовано понад 150 зіткнень на фронті: найактивніші бої на шести напрямках

ВІЙНА

Китай виробив дешеву гіперзвукову ракету YKJ-1000

ПОДІЇ

На фронті відбулося 77 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Засуджено колаборантку з «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська

КРИМІНАЛ

Кабмін прискорив бронювання працівників підприємств

ВЛАДА

Маніпуляція свідомістю: як у нас відібрали справжніх Шевченка, Лесю й Франка

ЕКСКЛЮЗИВ

На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

путін говорить про мир, але готує наступ – Сирський

ВЛАДА

ЄC продовжить дискусії щодо російських активів на підтримку України

ВАЖЛИВО

Атака рф на Дніпропетровську область: загинула 12-річна дитина

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ