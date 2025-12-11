Атаки по енергооб’єктах: росіяни вдарили по кількох областях — Укренерго

В ніч на четвер російські загарбники здійснили чергові атаки по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Як повідомило Укренерго 11 грудня, унаслідок ударів частина споживачів на Одещині залишилася без електропостачання.

📢 «Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — зазначили в компанії.

За інформацією оператора, поточний рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. На 9:30 ранку показник був аналогічним до рівня попереднього дня, тобто середи.

Укренерго також уточнило, що добовий максимум навантаження був зафіксований учора, 10 грудня, у ранковий період. Він залишився на тому самому рівні, що і показник за вівторок.

Енергетики наголошують, що через атаки по енергооб’єктах протягом сьогоднішньої доби зберігається потреба максимально обмежувати використання потужної техніки.

📢 «Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00», — звернулися в Укренерго.

По всіх регіонах країни наразі діють планові графіки відключень для населення та обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Ознайомитись із ними можна на ресурсах обленерго.

У нічну атаку рф застосувала три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 151 безпілотник різних типів. Більшу частину ворожих цілей вдалося перехопити силам ППО та підрозділам РЕБ.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські сили вдарили «шахедами» по енергетичному об’єкту на Одещині, що спричинило кілька пожеж. Подібні наслідки зафіксовано і в Кременчуцькому районі Полтавської області, де також відбулися прильоти та займання внаслідок обстрілу енергоінфраструктури.

Масштабні атаки по енергооб’єктах тривають, а українські енергетики продовжують відновлювати роботу системи в умовах безперервних загроз.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська увечері в понеділок, 8 грудня, завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Сум, що призвело до повного знеструмлення міста.