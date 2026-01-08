Україна закликає своїх громадян виїхати з Ірану

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України покинути територію Ірану у зв’язку з різким ускладненням безпекової ситуації в країні. Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС, оприлюдненому на сторінці відомства у Facebook.

📢 «У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану», — зазначається в заяві.

Наразі виїзд з Ірану можливий через такі пункти пропуску:

міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні в Тегерані;

прикордонний пункт на кордоні з Вірменією Нордуз / Агарак ;

; прикордонний пункт на кордоні з Туреччиною Базорган / Сероу.

☝️ У МЗС закликають українців уважно стежити за вказівками місцевих органів влади, утримуватися від будь-яких конфліктів із правоохоронцями та зберігати спокій.

У разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів для виїзду інформація буде оновлюватися.

У відомстві також наголосили, що в разі надзвичайної ситуації або загрози життю чи здоров’ю громадяни України можуть звертатися до Посольства України в Ірані:

📞 гаряча лінія: +98 9128 436 681

📧 email: emb_ir@mfa.gov.ua

Крім того, доступна цілодобова гаряча лінія МЗС України:

📞 +38 044 238 1588

📧 cons_or@mfa.gov.ua

Зауважимо, що масові протести в Ірані, спричинені високою інфляцією, знеціненням національної валюти та наслідками війни з Ізраїлем, охопили 27 із 31 провінції країни.

За даними Human Rights Activists News Agency (HRANA), внаслідок зіткнень із силовими структурами загинули щонайменше 35 осіб. Ще понад 1200 людей були затримані.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протестувальники проти режиму аятол взяли під контроль два міста — Абданан і Малекшахі — у провінції Ілам, яка межує з Іраком.