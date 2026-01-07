Середа, 7 Січня, 2026
Протестувальники заявили про контроль над двома містами Ірану

Денис Молотов
Протестувальники заявили про контроль над двома містами Ірану
Фото: протести в Ірані

Протестувальники в Ірані проти режиму аятол нібито взяли під контроль два міста в провінції Ілам, що межує з Іраком. Про це заявив член комісії із закордонних справ Національної ради опору Ірану (НРОІ) Алі Сафаві в інтерв’ю Fox News.

📢 «Сьогодні відбулася важлива подія у двох містах на заході Ірану, які фактично перейшли під контроль протестувальників, і люди святкують на вулицях», — стверджує представник комісії.

За його словами, йдеться про міста Абданан і Малекшахі.

Президентка Національної ради опору Ірану Мар’ям Раджаві також прокоментувала події у соцмережі Х (колишній Twitter), подякувавши учасникам протестів в Абданані та Малекшахі за те, що вони, за її словами, «змусили силовиків режиму відступити».

Водночас іранське агентство Tasnim подає іншу версію подій. За даними ЗМІ, протестна акція тривала недовго та була припинена після втручання сил безпеки, які застосували сльозогінний газ. Після цього демонстранти розійшлися прилеглими провулками, а контроль над центральними вулицями знову перейшов до силовиків.

☝️ Як відомо, протести в Ірані спалахнули на тлі стрімкої інфляції, знецінення національної валюти та економічних наслідків санкцій, а також після загострення ситуації через війну з Ізраїлем. За наявними даними, заворушення охопили 27 із 31 провінції країни.

За підрахунками Human Rights Activists News Agency (HRANA), унаслідок сутичок із силовими структурами загинули щонайменше 35 осіб, ще понад 1200 людей було затримано.

Водночас державне агентство Fars повідомляло, що під час протистоянь поранення отримали близько 250 співробітників поліції та 45 бійців ополчення «Басідж».

👉 Також було повідомлено, що протести в Ірані набирають нової сили. У новорічну ніч розлючені демонстранти підпалили опорний пункт воєнізованого угруповання «Басідж» у місті Ченар.

