Україна вдарила санкціями по логістиці окупантів

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо застосування санкції проти логістики рф. Обмеження стосуються десяти російських транспортно-логістичних підприємств, що забезпечують перевезення вантажів на тимчасово окуповані території України. Відповідний указ №212/2026 оприлюднено на сайті глави держави у суботу, 28 лютого.

До санкційного переліку включили приватні компанії, які доставляють вантажі російським окупаційним силам та виконують логістичне забезпечення армії рф як у напрямку ТОТ, так і у зворотному.

☝️ У повідомленні зазначено, що до пакета також потрапили підприємства, які працюють на захоплених територіях, використовуючи інфраструктуру «Укрпошти».

📢 «Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру Укрпошти. Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки», – йдеться у повідомленні.

Окремо наголошується, що під обмеження потрапили поштові оператори, які, обходячи санкційний режим, створили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення.

📢 «Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочип у москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів», – заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше цього тижня Україна вже запровадила санкції проти 29 фізичних осіб і 15 організацій рф. Тоді обмеження стосувалися російських науковців, представників окупаційних адміністрацій та структур, причетних до пропаганди, викрадення культурних цінностей і документів Національного архівного фонду України.

👉 Також повідомлялось, що Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо синхронізації санкцій із Європейським Союзом.