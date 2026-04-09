ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

СБУ заявила про масштабну земельну аферу за участю Деркача

Денис Молотов
Фото: колишній народний депутат України та фігурант кримінальних справ Андрій Деркач.

Викрито масштабну схему привласнення земель природно-заповідного фонду Києва на понад 595 млн грн. До організації злочинної оборудки причетний колишній народний депутат-втікач та зрадник України Андрій Деркач, що переховується на росії. Про це повідомила СБУ в четвер, 9 квітня.

📢 «Встановлено, що фігурант під час своєї депутатської каденції до 2019 року привласнив 41,5 га земель заповідної землі у Києві. Це становить майже 50% від загальної площі цієї природоохоронної зони», – повідомили у спецслужбі.

Слідство встановило, що для реалізації схеми Деркач залучив спільників. Вони на той час перебували на посадах керівника Обухівського райвідділу Держкомзему та голови Обухівської районної державної адміністрації.

📢 «Щоб заволодіти землею заповідного фонду, учасники оборудки підробили землевпорядну документацію та внесли недостовірні дані у Державний земельний кадастр України», – зазначили в Службі безпеки України.

☝️ Надалі фігуранти намагалися легалізувати незаконно отримані активи: після численних поділів, об’єднань і перепродажів ділянки оформлювали на родичів та знайомих Деркача і його спільників.

Фото: Служба безпеки України / 09.04.2026

У межах провадження слідчі повідомили про підозру трьом особам за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Наразі затримано одного з організаторів – колишнього голову Обухівської районної державної адміністрації (РДА).

Водночас Андрій Деркач та ще один фігурант, екскерівник районного підрозділу Держкомзему, перебувають за межами України, тому їм оголошено підозру заочно. Правоохоронці проводять заходи для їх притягнення до відповідальності.

📢 «Оскільки Деркач та його спільник – екскерівник Обухівського райвідділу Держкомзему столичного регіону – переховуються за межами України, їм заочно повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності», – наголосили в СБУ.

ℹ️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрій Деркач підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, його могли завербувати представники російських спецслужб ще у 2016 році. Вказано, що зі зрадником особисто працювало найвище керівництво гру рф, а саме – начальник управління ігор костюков та його перший заступник володимир алексєєв.

За даними слідства, Деркач займався організацією приватних «охоронних підприємств» у різних сферах діяльності. Ці структури у подальшому мали б посприяти швидкому захопленню України у 2022 році.

👉 Також стало відомо, що правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у сфері видобутку природного газу. За попередніми даними, державі завдано збитків на суму майже 300 млн грн.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип