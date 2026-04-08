рф планує «буферну зону» біля Вінниччини — заява ОП

«Буферна зона» у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я може стати новим елементом планів рф щодо України. Про це вперше заявили в Офісі президента. Відповідну інформацію озвучив заступник керівника ОП України Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

📢 «Мало того, у них у планах навіть з’явився пункт щодо створення “буферної зони” у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів», — наголосив він.

За словами посадовця, російська сторона постійно змінює свої плани, зокрема строки їх реалізації. Водночас у 2026 році ключовим напрямком для них залишається Донбас.

📢 «І також за сприятливих для них умов вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок», – сказав Паліса.

Буферна зона у Вінницькій області згадується поряд з іншими потенційними планами рф. Йдеться про створення подібних «зон» у прикордонних регіонах — Харківської області, Сумської області та Чернігівської області.

Також серед намірів називають створення умов для спроб захоплення Запоріжжя та територій Херсонської області. А в довгостроковій перспективі — окупацію Миколаївської та Одеської області.

Раніше повідомлялося, що очільник рф володимир путін доручив у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України. Йдеться про створення приблизно 20-кілометрової смуги вздовж кордону у Сумській та Харківській області, де російські війська намагаються закріпитися. Зокрема, через атаки на прикордонні населені пункти.

ℹ️ «Буферна зона» у Вінницькій області наразі розглядається як один із потенційних сценаріїв, однак, за оцінками української сторони, ресурсів для його реалізації у рф поки що недостатньо.

