Денис Молотов
рф планує «буферну зону» біля Вінниччини — заява ОП
Ілюстративне фото з відкритих джерел: заступник керівника ОП України Павло Паліса.

«Буферна зона» у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я може стати новим елементом планів рф щодо України. Про це вперше заявили в Офісі президента. Відповідну інформацію озвучив заступник керівника ОП України Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

📢 «Мало того, у них у планах навіть з’явився пункт щодо створення “буферної зони” у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів», — наголосив він.

За словами посадовця, російська сторона постійно змінює свої плани, зокрема строки їх реалізації. Водночас у 2026 році ключовим напрямком для них залишається Донбас.

📢 «І також за сприятливих для них умов вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок», – сказав Паліса.

Буферна зона у Вінницькій області згадується поряд з іншими потенційними планами рф. Йдеться про створення подібних «зон» у прикордонних регіонах — Харківської області, Сумської області та Чернігівської області.

Також серед намірів називають створення умов для спроб захоплення Запоріжжя та територій Херсонської області. А в довгостроковій перспективі — окупацію Миколаївської та Одеської області.

Раніше повідомлялося, що очільник рф володимир путін доручив у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України. Йдеться про створення приблизно 20-кілометрової смуги вздовж кордону у Сумській та Харківській області, де російські війська намагаються закріпитися. Зокрема, через атаки на прикордонні населені пункти.

ℹ️ «Буферна зона» у Вінницькій області наразі розглядається як один із потенційних сценаріїв, однак, за оцінками української сторони, ресурсів для його реалізації у рф поки що недостатньо.

👉 Також раніше голова Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов заявив що доки триває війна, кардинально вирішити проблеми з мобілізацією і роботою ТЦК неможливо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Херсон під обстрілами: авіаудари, дрони та артилерія, є жертви

ВІЙНА

На фронті зафіксували 128 бойових зіткнень, ворог запустив майже 5 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Дрон рф влучив у багатоповерхівку в Харкові: постраждали дві жінки

ВІЙНА

У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем

ВАЖЛИВО

Трамп: є план швидкого знищення всіх мостів і електростанцій Ірану

ПОЛІТИКА

ТЦК: місця неволі, беззаконня й антисанітарії – Лубінець

ВАЖЛИВО

Нічна атака дронами: рф запустила 286 БпЛА по Україні

ВАЖЛИВО

Мірча Луческу помер: легендарний тренер пішов з життя у 80 років

СПОРТ

Атака на Дніпропетровщину: загинув 11-річний хлопчик

ВІЙНА

кремль маніпулює даними про Луганщину у намаганнях захопити Донецьку область – ISW

ПОДІЇ

Підтримка ЗСУ: Луганщина спрямувала майже 200 млн гривень

ЛУГАНЩИНА

Удар по ринку в Нікополі: 5 загиблих і 25 поранених

ВАЖЛИВО

Стратегічні цілі для ударів по Ірану майже вичерпано – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Країни НАТО стурбовані заявами Трампа про вихід США з Альянсу

ПОЛІТИКА

Перехожі у Дніпрі намагались завадити поліціянтам доставити чоловіка до ТЦК

СУСПІЛЬСТВО
