Омбудсман отримав понад 1650 скарг на дії ТЦК з початку року

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У першому кварталі року в Україні зафіксовано значну кількість звернень щодо можливих порушень ТЦК під час мобілізаційних заходів. До Офісу омбудсмана надійшло 1657 відповідних скарг. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Звернення громадян щодо порушень зі сторони ТЦК найчастіше стосувалися кількох ключових напрямків:
  • дотримання прав людей, які за законом не підлягають призову на військову службу;
  • прав військовозобов’язаних під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • оскарження рішень територіальних центрів комплектування під час мобілізації та направлення до військових частин;
  • інших супутніх питань, пов’язаних із процедурою призову.

☝️ В Офісі омбудсмана наголошують, що порушення ТЦК залишаються одним із найбільш поширених приводів для звернень громадян у період дії мобілізаційних заходів.

Водночас Дмитро Лубінець повідомив, що протягом 2025 року загалом надійшло 6127 звернень щодо можливих порушень прав громадян у процесі мобілізації.

Також нагадаємо:
  • Систематичні порушення в Ужгородському ТЦК стали предметом моніторингового візиту до місцевого центру комплектування, де зафіксували низку разючих проблем, включно з незаконним утриманням людей, антисанітарними умовами та ігноруванням стану здоров’я.
  • У Луцьку, за версією ТЦК, під час перевірки документів стався інцидент за участю підлітків, які втрутилися у дії працівників територіального центру комплектування.
  • Бучанський ТЦК зазнав повного кадрового перезавантаження — увесь особовий склад, включно з керівництвом, направили на фронт після гучного корупційного скандалу.
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

