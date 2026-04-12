Омбудсман отримав понад 1650 скарг на дії ТЦК з початку року

У першому кварталі року в Україні зафіксовано значну кількість звернень щодо можливих порушень ТЦК під час мобілізаційних заходів. До Офісу омбудсмана надійшло 1657 відповідних скарг. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Звернення громадян щодо порушень зі сторони ТЦК найчастіше стосувалися кількох ключових напрямків:

дотримання прав людей, які за законом не підлягають призову на військову службу;

прав військовозобов’язаних під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

оскарження рішень територіальних центрів комплектування під час мобілізації та направлення до військових частин;

інших супутніх питань, пов’язаних із процедурою призову.

☝️ В Офісі омбудсмана наголошують, що порушення ТЦК залишаються одним із найбільш поширених приводів для звернень громадян у період дії мобілізаційних заходів.

Водночас Дмитро Лубінець повідомив, що протягом 2025 року загалом надійшло 6127 звернень щодо можливих порушень прав громадян у процесі мобілізації.

