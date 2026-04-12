Омбудсман отримав понад 1650 скарг на дії ТЦК з початку року

У першому кварталі року в Україні зафіксовано значну кількість звернень щодо можливих порушень ТЦК під час мобілізаційних заходів. До Офісу омбудсмана надійшло 1657 відповідних скарг. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Звернення громадян щодо порушень зі сторони ТЦК найчастіше стосувалися кількох ключових напрямків:
- дотримання прав людей, які за законом не підлягають призову на військову службу;
- прав військовозобов’язаних під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
- оскарження рішень територіальних центрів комплектування під час мобілізації та направлення до військових частин;
- інших супутніх питань, пов’язаних із процедурою призову.
☝️ В Офісі омбудсмана наголошують, що порушення ТЦК залишаються одним із найбільш поширених приводів для звернень громадян у період дії мобілізаційних заходів.
Водночас Дмитро Лубінець повідомив, що протягом 2025 року загалом надійшло 6127 звернень щодо можливих порушень прав громадян у процесі мобілізації.
- Систематичні порушення в Ужгородському ТЦК стали предметом моніторингового візиту до місцевого центру комплектування, де зафіксували низку разючих проблем, включно з незаконним утриманням людей, антисанітарними умовами та ігноруванням стану здоров’я.
- У Луцьку, за версією ТЦК, під час перевірки документів стався інцидент за участю підлітків, які втрутилися у дії працівників територіального центру комплектування.
- Бучанський ТЦК зазнав повного кадрового перезавантаження — увесь особовий склад, включно з керівництвом, направили на фронт після гучного корупційного скандалу.