У Сумах дрони рф вдарили по житлових будинках у п’ятницю ввечері, 10 квітня, спричинивши поранення серед цивільного населення. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

Після 18:00 чиновник оприлюднив фото наслідків атаки — на кадрах видно пошкоджений дах п’ятиповерхового житлового будинку. За його словами, одна жінка звернулася до медиків через стресову реакцію.

Згодом у місті зафіксували ще один удар. Григоров показав фото значно зруйнованої багатоповерхівки.

📢 «Прицільний удар по цивільній інфраструктурі. Попередньо, є постраждалі», — написав він, уточнивши, що інформація щодо наслідків уточнюється.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки російських безпілотників по житлових будинках у Сумах постраждали 14 людей. Серед них переважають особи літнього віку. Госпіталізовано, зокрема, 87-річну жінку. Також серед поранених — 14-річний хлопець, якому медичну допомогу надали на місці.

📢 «Ворог цілеспрямовано б’є по домівках людей у житлових районах», — наголосив очільник ОВА.

Також про ворожу атаку повідомили й рятувальники ДСНС:

💥 Перший удар було нанесено по багатоквартирному житловому будинку. Зруйновано перекриття покрівлі, також виникло загоряння.

«Після ліквідації всіх осередків горіння, фахівці ДСНС приступили до демонтажу аварійних конструкцій та великогабаритних пошкоджених плит. З гострою реакцією на стрес до медичної служби звернулося 5 громадян».

💥 Другий удар було нанесено пізно ввечері, також по п’ятиповерхівці.

«Виникли загоряння на 1-му та 3-му поверхах. На 3-му поверсі рятувальники виявили травмовану жінку та разом з медпрацівниками транспортували її до карети швидкої. Попередньо, травмовано 5 людей з них одна 14-ти річна дитина. Також проводилася евакуація всіх мешканців будинку».

Загалом, внаслідок атак пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків та дошкільний навчальний заклад та близько 10- ти автомобілів. На місцях ударів, також працювали офіцери-рятувальники громади.

☝️ За уточненими даними щодо ситуації в області за добу, кількість постраждалих більша. Зокрема:

у Сумській громаді поранення дістали 17 людей, серед них 14-річний підліток;

у Миколаївській сільській громаді травмовано 46-річного чоловіка;

у Середино-Будській громаді постраждала 55-річна жінка;

у Конотопській громаді звернулися двоє постраждалих після атаки 10 квітня;

ще одна 70-річна жінка звернулася після обстрілу 9 квітня.

Загалом протягом доби зафіксовано 95 обстрілів по 18 населених пунктах у межах 11 громад Сумської області.

Пошкоджень зазнала значна кількість об’єктів цивільної інфраструктури:

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано житлові будинки та інші об’єкти;

у Шосткинській громаді пошкоджено житло, господарчі споруди та нежитлові приміщення. Рятувальники надали інформацію:

📢 «Вночі 11 квітня, ворог здійснив ще одну атаку по Шосткинській громаді. Під ударом опинилося нежитлове приміщення. Під час гасіння пожежі, фахівці ДСНС проводили обстеження території. Всі осередки горіння ліквідовано. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав», – йдеться в повідомленні.

у Середино-Будській громаді знищено та пошкоджено будинки й інфраструктуру;

у Миколаївській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;

у Сумській громаді зазнали руйнувань багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад і транспорт;

у Роменській громаді пошкоджено об’єкт інфраструктури.

✅ Крім того, з небезпечних територій евакуйовано п’ятьох мешканців.

🛑 Повітряна тривога в області тривала понад 16 годин — 16 годин 14 хвилин.

Нагадаємо