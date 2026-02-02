Україна синхронізувала санкції проти рф з ЄC: рішення РНБО

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо синхронізації санкцій із Європейським Союзом. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомила пресслужба глави держави.

📢 «Санкції запроваджені проти іноземних громадян і громадян росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України та держав – членів Євросоюзу й НАТО, обходу санкцій та поширення проросійської пропаганди», — йдеться у повідомленні.

☝️ Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження застосовано проти 10 фізичних і шести юридичних осіб. Серед них — особи, які через власні або афілійовані компанії забезпечують постачання та експорт російської нафти, а також пов’язані з кремлем пропагандисти.

Також до санкційного списку потрапили члени терористичної групи ГРУ. Вона здійснювала кібератаки на урядові структури України та інших держав з метою отримання конфіденційної інформації й дестабілізації політичної ситуації.

📌 Окремо санкції введені проти компаній із росії, Об’єднаних Арабських Еміратів та В’єтнаму. Саме тих, що є частиною так званого російського танкерного «тіньового флоту». Ці структури володіють або управляють суднами, які транспортують російську нафту, зокрема на експорт.

Під санкції РНБО також потрапив 142-й окремий батальйон радіоелектронної боротьби рф, причетний до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Такі маніпуляції створюють серйозні перешкоди для навігації та посадки цивільних літаків.

📢 «Загалом Україна синхронізувала 15 санкційних пакетів, які запровадили партнери протягом минулого року. Надзвичайно важливо й надалі посилювати спільний тиск на агресора, перекриваючи можливості для фінансування війни та підривної діяльності росії проти країн Євросоюзу й НАТО», — додали в Офісі президента.

👉 Нагадаємо, 24 лютого Європейський Союз планує схвалити 20-й пакет санкцій проти росії. Серед запропонованих заходів — повна заборона морських послуг та нові енергетичні обмеження.