У кремлі готуються до поразки Орбана та його партії

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На росії у кремлі вже допускають, що партія чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана — Фідес — може зазнати поразки на парламентських виборах, запланованих на 12 квітня. Про це повідомили два джерела, близькі до так званого «політичного блоку» кремля, у коментарі росЗМІ Meduza.

📢 «Сподівання на те, що Орбан і його технологи зможуть переламати ситуацію і виграти за партійними списками, спершу були. Потім бажаним сценарієм стала перемога з урахуванням одномандатних округів. Зараз у кремлі допускають, що і цього не буде», — зазначив один зі співрозмовників.

Перебіг виборчого процесу в Угорщині раніше вже супроводжувався повідомленнями про можливе втручання росії. Зокрема, Financial Times та The Washington Post писали, що москва намагалася посприяти перемозі Фідес та Орбана.

За даними західних ЗМІ, адміністрація російського диктатора володимира путіна схвалила спеціальний план підвищення рейтингів угорської правлячої сили. Його розробкою займалися політтехнологи з агентства соціального проєктування під керівництвом ілля гамбашидзе.

Йшлося, зокрема, про інформаційну кампанію в соцмережах із формуванням образу Орбана як «сильного лідера з друзями по всьому світу». А також про атаки проти його головного опонента — партії Тиса на чолі з Петером Мадяром. У межах кампанії Мадяра пропонували зображати як «маріонетку ЄС».

Водночас джерела зазначають, що у разі поразки Орбана російські державні медіа можуть інтерпретувати результати як «чергову кольорову революцію, організовану ЄС».

☝️ Раніше також повідомлялося, що володимир путін доручив політичним технологам і військовій розвідці рф втрутитися у виборчий процес в Угорщині з метою забезпечення перемоги чинному прем’єру.

Також було повідомлено, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз негайно скасувати обмеження на російські енергоносії.

