Фейк: Le Figaro повідомило про участь українських біженців у організації теракту в Парижі

Фейкове відео лише імітує сюжет Le Figaro – на офіційних ресурсах видання немає ніяких схожих публікацій. Крім того, жодний авторитетний ЗМІ та французька влада не підтверджували причетність українців до цього інциденту.

У мережі поширюється публікація, в якій стверджується, що французьке видання Le Figaro нібито повідомило про участь українських біженців в організації теракту в штаб-квартирі Bank of America в Парижі. Повідомлення супроводжується однохвилинним відеороликом, стилізованим під сюжет новин з логотипом видання, що має створити ілюзію достовірності та «міжнародного підтвердження» цієї інформації.

Насправді ця інформація не відповідає дійсності, а відеоролик, що поширюється в мережі, найімовірніше, був створений з використанням інструментів штучного інтелекту.

На офіційних ресурсах Le Figaro – на сайті видання та у його верифікованих акаунтах у соціальних мережах (X, Instagram, Facebook і TikTok) – відсутні будь-які публікації чи згадування такого інциденту. Сам відеоролик є повністю сфальшованим: він лише імітує візуальний стиль новинних сюжетів, але не має стосунку до реального контенту редакції.

Крім того, в оригінальних відеоматеріалах видання зазвичай вказуються дата, місце події та рубрика, в рамках якої виходить сюжет. У ролику, що поширюється в інтернеті, ці елементи відсутні, що є додатковою ознакою підробки.

Привертає увагу і мова відео: воно поширюється англійською мовою, тоді як Le Figaro публікує основний контент французькою.

До того ж жодне авторитетне міжнародне ЗМІ, французькі державні органи чи офіційні представники не повідомляли про причетність громадян України до підготовки цього теракту. Відсутність підтверджень з боку надійних джерел – одна з ключових ознак дезінформації.

Навпаки, французька прокуратура з боротьби з тероризмом заявила, що четверо підозрюваних, затриманих у справі про спробу теракту, пов’язані з проіранським угрупуванням HAYI.

Нагадаємо, що 28 березня французька поліція затримала чоловіка, який встановив саморобний вибуховий пристрій біля будівлі американського банку. Справа розслідується як спроба теракту. За даними джерел AFP, затриманий заявив, що його завербували через соціальну мережу Snapchat, запропонувавши 600 євро за організацію вибуху в Парижі. Разом з ним біля будівлі Bank of America був іще один чоловік, якому вдалося втекти до прибуття поліції. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у соцмережі X наголосив на оперативності дій правоохоронців, звернувши увагу на важливість їхньої роботи в умовах поточної міжнародної обстановки.

Поширення таких фейків є частиною системної інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію українських біженців за кордоном. Російські пропагандистські ресурси регулярно приписують українцям участь у злочинах чи радикальних діях, створюючи образ «загрози» для європейських суспільств. Це дає можливість одночасно вирішувати кілька завдань: підривати довіру до українців у країнах ЄС, посилювати соціальну напругу та ксенофобські настрої, а також дискредитувати підтримку України з боку західних держав.

Раніше StopFake вже фіксував схожі інформаційні атаки, у тому числі в матеріалі «Фейк: Світові ЗМІ повідомили про масові злочини українських біженців у Франції».