Україна передала Чехії учасника шахрайської мережі кол-центрів

Українські правоохоронці спільно з міжнародними партнерами викрили та затримали ще одного учасника мережі шахрайських кол-центрів, що діяли на території України та ошукували жителів Європейського Союзу. Про це 31 жовтня повідомила пресслужба Національної поліції України.

Під час міжнародної спецоперації, спрямованої на припинення діяльності злочинної організації, правоохоронці з’ясували, що група зловмисників вводила в оману громадян Чехії. Зловмисники отримували доступ до їхніх банківських рахунків та виманюючи кошти під різними приводами.

Організатором мережі виявився 32-річний мешканець Дніпра, який координував діяльність кол-центрів, залучаючи чехів як операторів. Саме вони контактували з потенційними жертвами та переконували їх передати доступ до особистих фінансових даних.

📢 «Серед таких — 28-річний громадянин Чехії. Зловмисника затримали оперативники кримінальної поліції у Вінницькій області та вилучили у нього підроблене посвідчення однієї з міжнародних організацій», — йдеться в повідомленні поліції.

Після проведення процесуальних дій українська сторона передала затриманого представникам поліції Чехії для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

Кількох інших іноземців, причетних до шахрайської мережі, уже екстрадовано. Решту – внесено до баз даних Інтерполу з метою подальшого розшуку та арешту.

☝️ Це не перший випадок викриття подібних схем: лише цього року на Дніпропетровщині ліквідовано 31 шахрайський кол-центр, зокрема 11 у самому Дніпрі. Правоохоронці наголошують, що боротьба з міжнародним кіберзлочинством триває, а співпраця з іноземними колегами дає реальні результати.

👉 Також нагадаємо, що за доказами СБУ, 34-річного жителя окупованого Луганська засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

