Зрадника з Луганська засудили до 15 років ув’язнення за участь у боях на боці росії

За доказами, зібраними Службою безпеки України, 34-річного жителя окупованого Луганська засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією усього майна. Його визнано винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідчі СБУ встановили, що у вересні 2023 року чоловік добровільно підписав контракт із міністерством оборони російської федерації, керуючись як фінансовими, так і ідеологічними мотивами.

Після цього він увійшов до складу незаконного збройного формування — 123-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу так званої “лнр“ Південного військового округу зс рф. Там він активно брав участь у бойових діях на території Луганської області.

Спочатку бойовик виконував обов’язки водія вантажівки «Урал», перевозячи боєприпаси та буксируючи артилерійську гармату. Згодом його направили на навчання до Санкт-Петербурга, де він проходив підготовку у «михайлівській військовій артилерійській академії» під керівництвом російських інструкторів.

Повернувшись на фронт, злочинець був призначений «номером розрахунку» у протитанковій артилерійській батареї. Він обстрілював позиції українських військових із території захопленого Лисичанського нафтопереробного заводу (НПЗ).

📍 У жовтні 2024 року, під час бойових дій поблизу села Спірне, його взяли в полон українські військові.

Після цього СБУ зібрала докази його участі у збройній агресії та передала справу до суду. Під час досудового розслідування правоохоронці довели, що дії зловмисника становили злочини проти національної безпеки України.

Суд визнав фігуранта винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ;

; ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність.

Вироком суду зрадника з Луганська засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Також нагадаємо, що СБУ викрила двох колаборантів, які діяли під виглядом так званих «депутатів народної ради лнр» та представляли інтереси росії на окупованій частині Луганщини.