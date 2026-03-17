Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Вступ до ЄС України переходить у новий етап після отримання повного пакета умов від Європейського Союзу. Про це у вівторок, 17 березня, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

📢 «Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Йдеться про кластери 3 Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток, 4 Зелений порядок денний та стале зʼєднання та 5 Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості», – написала вона.

За словами прем’єр-міністерки, вперше в історії Україна отримала повний перелік умов, необхідних для набуття членства в ЄС.

Раніше, у грудні 2025 року, українська сторона вже отримала бенчмарки за трьома іншими кластерами:

  • 1 – Основи процесу вступу до ЄС;
  • 2 – Внутрішній ринок;
  • 6 – Зовнішні відносини.

Таким чином, усі шість переговорних кластерів наразі забезпечені відповідними умовами для подальшої роботи. Свириденко підкреслила, що Україна продовжить рухатися євроінтеграційним шляхом.

Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС 01
Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки / t.me/svyrydenkoy / 17.03.2026

📢 «Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС», – зазначила вона.

Вона також наголосила, що уряд продовжить виконання необхідних реформ та зобов’язань, передбачених умовами вступу. Зокрема, Україна впроваджуватиме необхідні зміни у законодавстві та звітуватиме перед Євросоюзом про виконану роботу.

ℹ️ Процес переговорів щодо вступу до ЄС структурований у 35 розділів, із яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Вони відкриваються поступово, а перед цим Європейська комісія проводить скринінг відповідності українського законодавства нормам ЄС.

📌 Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна виконала 84% Угоди про асоціацію з ЄС. Водночас найменший прогрес зафіксовано у сфері фінансової співпраці та боротьби з шахрайством, де показник становить лише 24%.

