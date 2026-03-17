Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

Вступ до ЄС України переходить у новий етап після отримання повного пакета умов від Європейського Союзу. Про це у вівторок, 17 березня, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

📢 «Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами. Йдеться про кластери 3 Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток, 4 Зелений порядок денний та стале зʼєднання та 5 Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості», – написала вона.

За словами прем’єр-міністерки, вперше в історії Україна отримала повний перелік умов, необхідних для набуття членства в ЄС.

Раніше, у грудні 2025 року, українська сторона вже отримала бенчмарки за трьома іншими кластерами:

1 – Основи процесу вступу до ЄС;

2 – Внутрішній ринок;

6 – Зовнішні відносини.

Таким чином, усі шість переговорних кластерів наразі забезпечені відповідними умовами для подальшої роботи. Свириденко підкреслила, що Україна продовжить рухатися євроінтеграційним шляхом.

📢 «Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС», – зазначила вона.

Вона також наголосила, що уряд продовжить виконання необхідних реформ та зобов’язань, передбачених умовами вступу. Зокрема, Україна впроваджуватиме необхідні зміни у законодавстві та звітуватиме перед Євросоюзом про виконану роботу.

ℹ️ Процес переговорів щодо вступу до ЄС структурований у 35 розділів, із яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Вони відкриваються поступово, а перед цим Європейська комісія проводить скринінг відповідності українського законодавства нормам ЄС.

📌 Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна виконала 84% Угоди про асоціацію з ЄС. Водночас найменший прогрес зафіксовано у сфері фінансової співпраці та боротьби з шахрайством, де показник становить лише 24%.