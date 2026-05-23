ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Далекобійна санкція на росії в дії: ураження заводу «Метафракс Кемікалс»

Денис Молотов
Далекобійна санкція на росії в дії: ураження заводу «Метафракс Кемікалс»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Exilenova+ / Telegram / 23.05.2026

Українські Сили оборони продовжують успішно демонструвати технологічну перевагу та спроможність ліквідовувати стратегічні промислові об’єкти на надвеликих відстанях від лінії фронту. Далекобійні ударні безпілотні апарати уразили одне з ключових хімічних підприємств російської федерації під назвою «Метафракс Кемікалс», що розташоване у Пермському краї. Операцію успішно виконали співробітники Служби безпеки України. Про це у суботу, 23 травня 2026 року, офіційно повідомив шостий президент України В.О. Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Глава держави висловив офіційну подяку українським спецслужбам за ураження стратегічного об’єкта агресора:

📢 «Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. Метафракс Кемікалс – важлива частина російської хімічної індустрії», – написав Володимир Зеленський.

Значення підприємства для військово-промислового комплексу рф
Далекобійна санкція на росії в дії: ураження заводу «Метафракс Кемікалс» 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Exilenova+ / Telegram / 23.05.2026

Уражений промисловий об’єкт виконує критично важливу функцію у забезпеченні сировиною російського оборонно-промислового комплексу (ОПК). Продукція та хімічні компоненти, які виготовлялися на потужностях цього заводу, безпосередньо забезпечували стабільну роботу десятків інших російських воєнних підприємств.

За офіційними даними, хімікати заводу використовуються для виробництва наступних видів озброєнь:

  • компоненти для бойової авіаційної техніки та розвідувально-ударних БпЛА;
  • високотехнологічні складові для твердопаливних та рідинних ракетних двигунів;
  • сировина для створення широкого спектра промислових вибухових речовин і порохів.

Шостий президент України підкреслив, що внаслідок точного повітряного удару виробничий процес на підприємстві повністю зупинений. Він схарактеризував цей успіх як ефективну вітчизняну «далекобійну санкцію» проти російської воєнної машини.

«Санкційні» повітряні удари по об’єктах на росії

Успішна спецоперація Служби безпеки України у Пермському краї стала елементом масштабної координованої атаки безпілотників, яка розгорталася цієї ночі у кількох регіонах російської федерації.

Паралельно з ударом по Уралу, вибухи та робота ППО зафіксовані у таких локаціях:

  • москва: російська столиця зазнала масованого нальоту безпілотної авіації. Офіційні представники місцевої влади заявляли про роботу протиповітряної оборони та нібито успішне збиття 10 БпЛА на підступах до мегаполіса.
  • Новоросійськ: У великому чорноморському місті-порту спалахнула масштабна пожежа. За свідченнями очевидців та супутниковими даними, займання зафіксовано в районі морського порту, де безпосередньо розташований стратегічний нафтоналивний термінал, який обслуговує експорт російської нафти.

Правоохоронні та розвідувальні органи України продовжують аналізувати результати об’єктивного контролю для встановлення повного обсягу пошкоджень на уражених об’єктах ворога.

👉 Також нагадаємо, що Українські оборонні сили здійснили успішну глибоку операцію на території російської федерації, вивівши з ладу стратегічний об’єкт паливно-енергетичного комплексу ворога.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Подоляк заявив, що Україна готова «захистити Тайвань замість США»

СТОПФЕЙК

Фейк: Макрон заявив, що арабська мова стане офіційною у Франції

СТОПФЕЙК

Тематичні ретрити та круїзи: подорожі для переживання горя

СУСПІЛЬСТВО

У Севастополі обмежили продаж бензину та ввели талони на дизель

ПОДІЇ

Луганщина вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

ЛУГАНЩИНА

«Пліч-о-пліч»: Старобільська громада будує майбутнє через партнерства в релокації

ЛУГАНЩИНА

У Польщі виявили невідомий вид вимерлих тварин з синьою кров’ю

СУСПІЛЬСТВО

Україна нарощує “дронову блокаду” окупованих територій – оборона росіян може посипатися – експерт

ПОДІЇ

Шахраї виманили кошти у колишнього прем’єра України

ВАЖЛИВО

У МАГАТЕ заявили про нові ризики на ЗАЕС через дрони та проблеми з електропостачанням

ПОДІЇ

ВПО з Луганщини в Олександрії одержали гуманітарну допомогу

ЛУГАНЩИНА

У Старобільську знищено штаб БпЛА рф – Генштаб

ВАЖЛИВО

Дальність до 2000 км: нова ракета випробовуватиметься в Україні

ПОДІЇ

На фронті відбулось майже 40 атак, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Сили оборони і СБУ посилюють заходи безпеки на півночі у межуючих з рф та білоруссю регіонах

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип