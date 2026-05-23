Далекобійна санкція на росії в дії: ураження заводу «Метафракс Кемікалс»

Українські Сили оборони продовжують успішно демонструвати технологічну перевагу та спроможність ліквідовувати стратегічні промислові об’єкти на надвеликих відстанях від лінії фронту. Далекобійні ударні безпілотні апарати уразили одне з ключових хімічних підприємств російської федерації під назвою «Метафракс Кемікалс», що розташоване у Пермському краї. Операцію успішно виконали співробітники Служби безпеки України. Про це у суботу, 23 травня 2026 року, офіційно повідомив шостий президент України В.О. Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Глава держави висловив офіційну подяку українським спецслужбам за ураження стратегічного об’єкта агресора:

📢 «Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. Метафракс Кемікалс – важлива частина російської хімічної індустрії», – написав Володимир Зеленський.

Значення підприємства для військово-промислового комплексу рф

Уражений промисловий об’єкт виконує критично важливу функцію у забезпеченні сировиною російського оборонно-промислового комплексу (ОПК). Продукція та хімічні компоненти, які виготовлялися на потужностях цього заводу, безпосередньо забезпечували стабільну роботу десятків інших російських воєнних підприємств.

За офіційними даними, хімікати заводу використовуються для виробництва наступних видів озброєнь:

компоненти для бойової авіаційної техніки та розвідувально-ударних БпЛА;

високотехнологічні складові для твердопаливних та рідинних ракетних двигунів;

сировина для створення широкого спектра промислових вибухових речовин і порохів.

Шостий президент України підкреслив, що внаслідок точного повітряного удару виробничий процес на підприємстві повністю зупинений. Він схарактеризував цей успіх як ефективну вітчизняну «далекобійну санкцію» проти російської воєнної машини.

«Санкційні» повітряні удари по об’єктах на росії

Успішна спецоперація Служби безпеки України у Пермському краї стала елементом масштабної координованої атаки безпілотників, яка розгорталася цієї ночі у кількох регіонах російської федерації.

Паралельно з ударом по Уралу, вибухи та робота ППО зафіксовані у таких локаціях:

російська столиця зазнала масованого нальоту безпілотної авіації. Офіційні представники місцевої влади заявляли про роботу протиповітряної оборони та нібито успішне збиття 10 БпЛА на підступах до мегаполіса. Новоросійськ: У великому чорноморському місті-порту спалахнула масштабна пожежа. За свідченнями очевидців та супутниковими даними, займання зафіксовано в районі морського порту, де безпосередньо розташований стратегічний нафтоналивний термінал, який обслуговує експорт російської нафти.

Правоохоронні та розвідувальні органи України продовжують аналізувати результати об’єктивного контролю для встановлення повного обсягу пошкоджень на уражених об’єктах ворога.

