Україна виконала 84% угоди про асоціацію з ЄС

Угода асоціації між Україною та Європейським Союзом (ЄС) виконана на 84% за підсумками 2025 року. Про це 16 березня повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, посилаючись на офіційний звіт за 2025 рік.

📢 «За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році», – йдеться в повідомленні.

У звіті зазначено, що найбільший прогрес у виконанні зобов’язань за угодою у 2025 році зафіксовано у кількох ключових секторах.

Зокрема:

Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8% , загальний прогрес – 82% ;

– приріст за рік становить , загальний прогрес – ; Соціальна політика та трудові відносини – приріст 7% , загальний показник – 87% ;

– приріст , загальний показник – ; Митні питання – приріст 5% , загальний рівень виконання – 96% ;

– приріст , загальний рівень виконання – ; Сільське господарство – приріст 5%, загальний прогрес – 79%.

Водночас найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:

Статистика та обмін інформацією – 100% ;

– ; Освіта, навчання та молодь – 99% ;

– ; Інтелектуальна власність – 98%.

☝️ Водночас найменший прогрес виконання угоди зафіксовано у кількох напрямах.

Зокрема, це:

Наука, технології, інновації та космос – 74% ;

– ; Транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги – 59% ;

– ; Фінансова співпраця та боротьба з шахрайством – 24%.

У документі також наведено результати виконання зобов’язань державними інституціями у період 2014–2025 років.

За цей час:

Кабінет Міністрів України виконав 81% передбачених заходів ;

виконав ; Верховна Рада України – 74% ;

– ; інші органи державної влади – 68%.

📢 «Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС», – зазначається у повідомленні.

📌 Нагадаємо, 17 березня Європейський Союз має передати Україні перелік бенчмарків — критеріїв для вступу до ЄС — за останніми трьома з шести переговорних кластерів. Вони доповнять перелік критеріїв за трьома іншими кластерами, які Україна отримала раніше.

👉 Також відомо, що Європейська комісія у своєму попередньому Звіті про розширення ЄС оцінила прогрес України в ЄС як «вражаючий», попри складні умови війни.