Україна виконала 84% угоди про асоціацію з ЄС

Угода асоціації між Україною та Європейським Союзом (ЄС) виконана на 84% за підсумками 2025 року. Про це 16 березня повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, посилаючись на офіційний звіт за 2025 рік.
📢 «За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році», – йдеться в повідомленні.
У звіті зазначено, що найбільший прогрес у виконанні зобов’язань за угодою у 2025 році зафіксовано у кількох ключових секторах.
Зокрема:
- Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;
- Соціальна політика та трудові відносини – приріст 7%, загальний показник – 87%;
- Митні питання – приріст 5%, загальний рівень виконання – 96%;
- Сільське господарство – приріст 5%, загальний прогрес – 79%.
Водночас найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:
- Статистика та обмін інформацією – 100%;
- Освіта, навчання та молодь – 99%;
- Інтелектуальна власність – 98%.
☝️ Водночас найменший прогрес виконання угоди зафіксовано у кількох напрямах.
Зокрема, це:
- Наука, технології, інновації та космос – 74%;
- Транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги – 59%;
- Фінансова співпраця та боротьба з шахрайством – 24%.
У документі також наведено результати виконання зобов’язань державними інституціями у період 2014–2025 років.
За цей час:
- Кабінет Міністрів України виконав 81% передбачених заходів;
- Верховна Рада України – 74%;
- інші органи державної влади – 68%.
📢 «Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС», – зазначається у повідомленні.
📌 Нагадаємо, 17 березня Європейський Союз має передати Україні перелік бенчмарків — критеріїв для вступу до ЄС — за останніми трьома з шести переговорних кластерів. Вони доповнять перелік критеріїв за трьома іншими кластерами, які Україна отримала раніше.
👉 Також відомо, що Європейська комісія у своєму попередньому Звіті про розширення ЄС оцінила прогрес України в ЄС як «вражаючий», попри складні умови війни.