Україна виконала 84% угоди про асоціацію з ЄС

Угода асоціації між Україною та Європейським Союзом (ЄС) виконана на 84% за підсумками 2025 року. Про це 16 березня повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, посилаючись на офіційний звіт за 2025 рік.

📢 «За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році», – йдеться в повідомленні.

У звіті зазначено, що найбільший прогрес у виконанні зобов’язань за угодою у 2025 році зафіксовано у кількох ключових секторах.

Зокрема:
  • Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;
  • Соціальна політика та трудові відносини – приріст 7%, загальний показник – 87%;
  • Митні питання – приріст 5%, загальний рівень виконання – 96%;
  • Сільське господарство – приріст 5%, загальний прогрес – 79%.
Водночас найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:
  • Статистика та обмін інформацією100%;
  • Освіта, навчання та молодь99%;
  • Інтелектуальна власність98%.

☝️ Водночас найменший прогрес виконання угоди зафіксовано у кількох напрямах.

Зокрема, це:
  • Наука, технології, інновації та космос74%;
  • Транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги59%;
  • Фінансова співпраця та боротьба з шахрайством24%.

У документі також наведено результати виконання зобов’язань державними інституціями у період 2014–2025 років.

Фото: публікація Офісу Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / 16.03.2026
За цей час:
  • Кабінет Міністрів України виконав 81% передбачених заходів;
  • Верховна Рада України74%;
  • інші органи державної влади68%.

📢 «Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС», – зазначається у повідомленні.

📌 Нагадаємо, 17 березня Європейський Союз має передати Україні перелік бенчмарків — критеріїв для вступу до ЄС — за останніми трьома з шести переговорних кластерів. Вони доповнять перелік критеріїв за трьома іншими кластерами, які Україна отримала раніше.

👉 Також відомо, що Європейська комісія у своєму попередньому Звіті про розширення ЄС оцінила прогрес України в ЄС як «вражаючий», попри складні умови війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Макрон про відновлення «Дружби» і надання Україні 90 млрд євро

ВЛАДА

Українська розвідка отримала таємні документи рф про втрати

ВАЖЛИВО

На фронті вже відбулось 117 боїв, ворог застосував майже 6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

На Прикарпатті чоловік ножем протидіяв працівникам ТЦК

КРИМІНАЛ

Землетрус біля супервулкана Кампі Флегрей викликав занепокоєння вчених

ПОДІЇ

У Запоріжжі після атаки рф загинула жінка та масштабне знеструмлення

ВІЙНА

У США зафіксували зниження підтримки президента Трампа

ПОЛІТИКА

У Ормузькій протоці уражено вантажне судно, екіпаж евакуювався

ПОДІЇ

Трамп заявив, що поки не готовий укладати угоду з Іраном

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось понад 120 бойових зіткнень, ворог запустив 3,4 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

План США щодо страхування суден у Ормузькій протоці має перешкоди

ПОЛІТИКА

МЕА готує масштабний продаж нафти зі стратегічних запасів

ВАЖЛИВО

Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва “Комети” та “Орєшніка”, а також паралімпійців рф

ПОДІЇ

Дрони рф атакували кілька районів Харкова

ВІЙНА

ЗМІ повідомили про перевезення Моджтаби Хаменеї на росію

ВАЖЛИВО
