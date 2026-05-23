Знешкоджена чергова російська атака ударними дронами

Окупаційні російські війська провели чергову повітряну атаку, застосувавши для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України значну кількість безпілотних літальних апаратів. У ніч на суботу, 23 травня 2026 року, зафіксована масована атака ударними дронами різних типів, загальна кількість яких склала 124 одиниці. Про це в офіційному ранковому зведенні повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, повітряний напад розпочався ще з 18:30 п’ятниці. Ворог здійснював пуски з кількох аеродромів та стартових майданчиків, розташованих на території рф та в окупованому Криму, зокрема з районів населених пунктів Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.

Результати роботи ППО

Ворог застосував не лише стандартні та реактивні модифікації дронів типу «Shahed», а й нові зразки техніки:

баражуючі боєприпаси великої дальності та БпЛА типу «Гербера» та «Італмас»;

спеціалізовані БпЛА-імітатори типу «Пародія», головною метою яких є перевантаження систем радіолокаційного виявлення та ППО України.

Для відбиття повітряного наступу було залучено всі наявні компоненти Сил оборони: винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), частини безпілотних систем (СБС), а також мобільні вогневі групи (МВГ).

За попередніми даними об’єктивного контролю станом на 08:30 ранку, українською протиповітряною обороною було успішно збито або придушено засобами РЕБ 102 ворожих БпЛА. Бойова робота велася переважно у північних, південних та східних регіонах країни.

Статистика влучань та падіння уламків

Попри високу ефективність роботи підрозділів ППО, частині ворожих засобів ураження вдалося досягти цілей. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на дев’яти різних локаціях. Крім того, внаслідок збиття повітряних цілей падіння уламків задокументовано ще у п’яти місцях. Інформація про масштаби руйнувань та наявність постраждалих наразі уточнюється профільними службами на місцях.

Військові наголошують, що станом на першу половину дня повітряна загроза не ліквідована повністю — у повітряному просторі країни фіксувались декілька груп російських БпЛА, через що громадян закликають суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Дзеркальні удари безпілотників по об’єктах у рф

Нинішній наліт на українські міста відбувся на тлі аналогічних безпекових інцидентів всередині самої російської федерації. Цієї ж ніч території кількох російських регіонів зазнали масованої атаки безпілотників.

Зокрема, під ударом опинилися такі стратегічні напрямки:

москва: Офіційні представники російської столиці заявили про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття 10 БпЛА на підступах до міста.

Офіційні представники російської столиці заявили про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття 10 БпЛА на підступах до міста. Новоросійськ: У причорноморському місті-порту спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями місцевих джерел, займання зафіксовано в районі морського порту, де безпосередньо розташований великий нафтоналивний термінал.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 22 травня на лінії фронту відбулось 216 бойових зіткнень. Противник застосував 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9753 дрони-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій Сил оборони, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню.