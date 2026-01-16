Україна отримала нову партію ракет для систем ППО — Зеленський

У п’ятницю, 16 січня, Україна отримала ракетне озброєння для зенітних ракетних комплексів. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, повідомляє Укрінформ.

📢 «Іноді хочеться говорити відверто, але не дає такої можливості ситуація. Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем (ППО — ред.) без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети», — наголосив глава держави.

☝️ Зеленський зазначив, що кожна партія ракет для ППО надходить в Україну внаслідок складної та напруженої дипломатичної роботи з партнерами в Європі та США.

📢 «Питання ж не тільки в системах Patriot, яких ніколи не буде вистачати. В України дуже багато різних систем, завезених за час війни. На це потрібні постійні пакети ракет. Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це — в Україні, я можу про це говорити», — підкреслив президент.

Він також зауважив, що забезпечення протиповітряної оборони боєприпасами дається надзвичайно високою ціною.

📢 «Це дається такими силами, кров’ю, життям людей», — додав Зеленський.

👉 Нагадаємо, вранці 16 січня росія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши 76 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 53 безпілотники, однак ураження зафіксовано у дев’яти локаціях, ще в одному місці шкоди завдали уламки збитого дрона.

📌 Також стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії, ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.