Володимир Зеленський та Валерій Залужний зустрілись

Шостий президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії, ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Про це шостий глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі в четвер, 15 січня.

📢 «Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей», — написав Зеленський.

☝️ За словами шостого президента України, під час зустрічі сторони обговорили актуальні дипломатичні завдання, які нині стоять перед Україною, а також напрями, здатні посилити державу та її стійкість в умовах війни.

📢 «Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас — Україну, нашу стійкість», — зазначив Зеленський.

