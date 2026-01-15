Четвер, 15 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Володимир Зеленський та Валерій Залужний зустрілись

Денис Молотов
Володимир Зеленський та Валерій Залужний зустрілись
Фото: Зеленський Володимир Олександрович та Валерій Залужній / 15.01.2026

Шостий президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії, ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Про це шостий глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі в четвер, 15 січня.

📢 «Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей», — написав Зеленський.

☝️ За словами шостого президента України, під час зустрічі сторони обговорили актуальні дипломатичні завдання, які нині стоять перед Україною, а також напрями, здатні посилити державу та її стійкість в умовах війни.

📢 «Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас — Україну, нашу стійкість», — зазначив Зеленський.

👉 Нагадаємо, раніше цього ж дня Володимир Зеленський провів селекторну нараду, присвячену проблемам в енергетичній сфері. Він розкритикував столичну владу за «втрачений час» та анонсував рішення щодо спрощення і збільшення імпорту електроенергії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

“Пряник скінчився”: Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні

ПОДІЇ

У родини ексочільника Харківського ТЦК конфіскували майно на понад 4 млн грн

КРИМІНАЛ

Кадровий провал у Раді: Шмигаль і Федоров не набрали голосів

ВАЖЛИВО

Нафта і геополітика: чому США пішли у Венесуелу, ризикуючи миром в Україні

ПОЛІТИКА

Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза

ПОДІЇ

ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів

ВІЙНА

На росії відібрали чотири заводи данської будівельної компанії Rockwool

ПОДІЇ

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень: найбільше на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Від «жертв інфляції» до «керованих США терористів». Як російська пропаганда пояснює протести в Ірані

СТОПФЕЙК

Київ залишився без води, тепла та електротранспорту

ВАЖЛИВО

Шестеро загиблих унаслідок стрілянини поблизу Вест-Пойнта в США

ПОДІЇ

Британія обговорює з ЄС розгортання військ у Гренландії — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Фейк: Військовий ЗСУ «намагався вивезти за кордон давню ікону»

СТОПФЕЙК

Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

ВАЖЛИВО

Рада ЄС ухвалила нове зниження ліміту ціни на російську нафту

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ