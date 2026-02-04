Середа, 4 Лютого, 2026
Україна не може розраховувати на союзників – ЗМІ

Денис Молотов
Україна не може розраховувати на союзників – ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна не очікує отримання чітких і зобов’язуючих гарантій безпеки від союзників у межах майбутньої мирної угоди та розглядає сценарій, за якого їй доведеться самостійно захищатися від можливого нового нападу росії. Про це повідомляє Politico.

Видання нагадує, що раніше в Європейському Союзі закликали перетворити Україну на так званого «сталевого їжака» — державу, нездатну стати легкою здобиччю для нинішніх або майбутніх агресорів. Така концепція передбачає формування постійної чисельної армії, розвиток безпілотних технологій і ракетних програм, а також масштабування власного виробництва озброєнь.

☝️ Для реалізації цієї моделі Україні необхідні глибокі реформи оборонного сектору:

  • оновлення системи закупівель, модернізація підходів до набору особового складу та значні фінансові інвестиції.

Ключовою проблемою, зазначає Politico, залишається відсутність міжнародних зобов’язань, співставних із механізмами колективної оборони НАТО. За відсутності членства в Альянсі Україна змушена покладатися на двосторонні угоди з партнерами. Вони не мають такої ж юридичної та політичної сили. Додаткову невизначеність створює й непередбачуваність позиції США.

Під час мирних переговорів українська сторона наполягала на збереженні армії чисельністю до 800 тисяч військовослужбовців. Водночас навіть у разі досягнення перемир’я утримання такої структури вимагатиме колосальних ресурсів і довгострокової системної підтримки з боку держави.

📌 Юридично зобов’язуючі угоди зі США та європейськими країнами, а також можлива присутність багатонаціональних сил, за оцінкою Politico, розглядаються Києвом лише як доповнення до власної оборонної спроможності, а не як її основа.

Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки України з боку США на 100% готовий до підписання. Для набуття чинності угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.

