Гарантії безпеки від США готові на 100% — Зеленський

Денис Молотов
Гарантії безпеки від США готові на 100% — Зеленський
Фото з відкритих джерел: Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від США повністю готовий до підписання. Про це шостий глава держави повідомив під час спільної пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі в неділю, 25 січня.

📢 «Документ готовий на 100 відсотків, ми очікуємо від партнерів готовності, дати та місця, коли ми його підпишемо», — наголосив Зеленський.

☝️ За його словами, після підписання угода має пройти процедуру ратифікації в Конгресі Сполучених Штатів та у Верховній Раді України.

Окремо Зеленський зупинився на європейській складовій безпекових гарантій. Він зазначив, що угода має включати результати роботи так званої «коаліції охочих», а також чітко визначену дату набуття Україною членства в Європейському Союзі.

📢 «Другі гарантії безпеки для України — це європейські гарантії безпеки, це Коаліція охочих і найголовніше — членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова», — заявив президент.

За словами Зеленського, на технічному рівні Україна планує відкрити всі переговорні кластери у першому півріччі 2026 року, а вже у 2027 році буде повністю готова до вступу в ЄС.

📌 «Ми хочемо конкретну дату (вступу в ЄС — ред.) в нашому договорі про закінчення війни. Щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, включаючи й агресора, який буде підписувати 20-пунктний план. Якщо прийде такий момент», — додав глава держави.

Водночас ЗМІ повідомляють, що адміністрація президента США Дональда Трампа вважає саме гарантії безпеки з боку Вашингтона ключовими для України. Навіть за відсутності американського військового контингенту на її території.

👉 Також відомо, що так звана «коаліція охочих», до якої входять понад 35 держав і яка працює над наданням гарантій безпеки для України, наступного тижня готується до перегляду своїх стратегічних планів.

