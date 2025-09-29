Угорcький Ґуляш повідомив про блокування 12 українських ЗМІ

Угорщина оголосила про блокування 12 українських інтернет- та медіа видань у відповідь на дії України, яка раніше обмежила доступ до низки угорських ресурсів, що поширювали російську пропаганду. Про це у Facebook повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуляш (іноді трапляється варіант написання Ґуйяш).

Він заявив, що Україна, яка прагне вступити до Європейського Союзу, заблокувала закордонні, зокрема угорські новинні сайти, лише через їхню критику санкційної політики проти росії, військової допомоги Києву та зображення ЄС і НАТО як розділених і малоефективних структур.

📢 «Сьогодні Угорщина, дотримуючись принципу взаємності, запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, щоб вони не були доступні на території Угорщини», — наголосив Ґуляш.

Він назвав рішення України «необґрунтованою атакою» і підкреслив, що Будапешт як суверенна держава має право на «пропорційну відповідь».

Посадовець також заявив, що якщо в Україні фрагментація ЄС є приводом для запровадження цензури, то Києву варто відмовитися від членства. Начебто, вступ України зробить Союз ще більш роз’єднаним.

📢 «І якщо фрагментація Європейського Союзу в Україні є приводом для державної цензури, то Україні час відмовитися від членства в ньому. Вступ України зробить ЄС тільки ще більш фрагментованим», – стверджує Ґуляш.

За рішенням угорської влади доступ до українських медіа обмежено для таких ресурсів:

❌ tsn.ua, oboz.ua, anons–zak.com.ua, ungvar.uz.ua, zakarpattya.net.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua, nv.ua, lb.ua, insiderinfo.com.ua, uaonline.com.ua та eurointegration.com.ua.

Напередодні СБУ заблокувала 15 сайтів з Угорщини, Румунії, Молдови та Греції. Ці іноземні ресурси поширювали дезінформацію про нібито «терористичну діяльність» українців, дискредитували міжнародну підтримку Києва та висміювали санкції проти росії. ЄС і НАТО зображувались як роз’єднані й неефективні.

👉 Також раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачував шостого президента України Володимира Зеленського у «переслідуванні».