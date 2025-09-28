Неділя, 28 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Орбан заявив про «переслідування» з боку Зеленського

Денис Молотов
Денис Молотов
Орбан заявив про «переслідування» з боку Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито «переслідування» з боку шостого президента України Володимира Зеленського. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter) у суботу, 27 вересня.

📢 «Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розвалилася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!», – зазначив Орбан.

☝️ Його слова пролунали після того, як міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив маршрут дрона, що залетів на Закарпаття з боку Угорщини. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відразу ж назвав цю інформацію «фейком».

Напередодні, 26 вересня, українські військові зафіксували порушення повітряного простору дронами-розвідниками. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірно, це були угорські безпілотники. Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив візуальні приклади їхнього фіксування.

У відповідь Сіярто звинуватив Зеленського у «розпалюванні антиугорських настроїв» і заявив, що президент України «тепер навіть бачить примар». Він також різко розкритикував заборону в’їзду для трьох угорських військових та поставив під сумнів європейську перспективу України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Рінкевичс: НАТО має застосовувати українські методи протидії дронам

ПОЛІТИКА

Окупанти повідомили про спробу ЗСУ вивести з ладу Луганську ТЕС

ЛУГАНЩИНА

Наслідки російської атаки на Київ: руйнування, пожежі та жертви

ВАЖЛИВО

В Ірані зникло найбільше солоне озеро Азії

ПОДІЇ

У Білому домі портрет Байдена замінили на пристрій з автопідписом

ПОЛІТИКА

Завершення підтримки Windows 10 перенесено на ще рік

ТЕХНОЛОГІЇ

В Україні чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік

ВАЖЛИВО

Зеленський після зустрічі з Трампом: жодних обмінів територіями

ВАЖЛИВО

У Сіверськодонецькій громаді ще 21 людині надали кошти на лікування

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку

ВАЖЛИВО

КНДР заявила про розробку «потужної секретної зброї»

ПОЛІТИКА

росія готується до війни з НАТО — міністр оборони Нідерландів

ВАЖЛИВО

російська економіка котиться в пекло, путін втрачає – Трамп

ВАЖЛИВО

Авіаудар рф у Костянтинівці: двоє загиблих та восьмеро поранених

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"