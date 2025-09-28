Орбан заявив про «переслідування» з боку Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито «переслідування» з боку шостого президента України Володимира Зеленського. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter) у суботу, 27 вересня.

📢 «Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розвалилася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!», – зазначив Орбан.

☝️ Його слова пролунали після того, як міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив маршрут дрона, що залетів на Закарпаття з боку Угорщини. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відразу ж назвав цю інформацію «фейком».

Напередодні, 26 вересня, українські військові зафіксували порушення повітряного простору дронами-розвідниками. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірно, це були угорські безпілотники. Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив візуальні приклади їхнього фіксування.

У відповідь Сіярто звинуватив Зеленського у «розпалюванні антиугорських настроїв» і заявив, що президент України «тепер навіть бачить примар». Він також різко розкритикував заборону в’їзду для трьох угорських військових та поставив під сумнів європейську перспективу України.