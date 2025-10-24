П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

Унаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона загинули дві жінки, а кількість поранених постійно збільшувалася, повідомила 24 жовтня Херсонська ОВА.

За попередньою інформацією адміністрації, одна з жінок дістала травми, несумісні з життям. Ще одна, 61-річна мешканка міста, звернулася по медичну допомогу після обстрілу Корабельного району. У неї зафіксували мінно-вибухову травму та ушкодження ока.

📢 «Загорілася квартира в багатоповерхівці та приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежі. Крім того, російські дрони атакували місто і вчора, влучивши в одну із багатоповерхівок. Вогнеборці врятували 2 людей із охоплених вогнем помешкань і передали їх медикам. Будинок частково зруйнований, ударною хвилею вибиті вікна, виникла масштабна пожежа — горіло одразу декілька квартир і балконів»,повідомили рятувальники ДСНС.

Згодом стало відомо, що до лікарні шпиталізували ще 60-річну жінку з пораненням плеча. Вона також отримала мінно-вибухову травму.

Пізніше до медичного закладу доправили й 65-річну мешканку Херсона з контузією та мінно-вибуховою травмою. У момент атаки рф вона перебувала в автомобілі.

Після артилерійського обстрілу Корабельного району лікарі прийняли ще двох постраждалих – 50-річного чоловіка та 48-річну жінку. Вони мають черепно-мозкові й вибухові травми, нині проходять додаткове обстеження.

Згодом в ОВА уточнили, що загальна кількість постраждалих зросла до 14 людей. Серед них – 31-річний чоловік, який отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення. Медики надали йому допомогу на місці, оскільки в момент удару він був просто неба.

Серед поранених є двоє дітей – 17 та 15 років. У дівчат зафіксовано черепно-мозкові та мінно-вибухові травми, струс головного мозку. Вони залишаються під наглядом лікарів. Крім того, до медиків звернулася 27-річна жінка, яка дістала контузію та мінно-вибухову травму.

За оновленими даними, кількість постраждалих через обстріл Корабельного району сягнула 19 людей. Серед них — 58-річна жінка та 36-річний чоловік, які на момент атаки перебували у маршрутному таксі. Обоє отримали контузії та вибухові травми, лікування проходитимуть амбулаторно.

⚠️ Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок удару загинули дві жінки.

☝️ Нагадаємо, війська рф вранці 24 жовтня завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Спочатку повідомлялося про вісім поранених, серед яких був 16-річний підліток.

👉 Також повідомлялось, що в четвер, 23 жовтня, внаслідок російського удару дроном-камікадзе «Ланцет» по Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

