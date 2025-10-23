У Краматорську росіяни вбили журналістів телеканалу Freedom

У четвер, 23 жовтня, внаслідок російського удару дроном-камікадзе «Ланцет» по Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

Посадовець зазначив, що Олена та Євген працювали в регіоні з перших днів повномасштабного вторгнення, документуючи злочини російських військ, історії українських захисників та евакуацію мирних жителів.

📢 «Вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про злочини російських окупантів, про евакуацію мирного населення та про наших героїв-захисників. Працювали у найгарячіших точках Донеччини — були всюди першими», — написав Філашкін.

Він додав, що смерть медійників стала болючою втратою для всієї області та колег.

📢 «Важко повірити, що це могло статися саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими…», — зазначив очільник ОВА.

☝️ Журналісти телеканалу Freedom неодноразово працювали у прифронтових районах, висвітлюючи наслідки обстрілів та гуманітарну ситуацію на Донеччині.

📌 Нагадаємо, що 5 жовтня російські війська вже здійснювали атаку дроном по цивільному автомобілю в Краматорську. А вже 11 жовтня два безпілотники влучили в будівлю школи №12 імені Степана Чубенка, завдавши значних руйнувань навчальному закладу.

👉 Також відомо, що в ніч на середу, 22 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, випустивши 28 ракет, серед яких 15 балістичних, і 405 безпілотників різних типів.