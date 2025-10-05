Удар по Львівщині: загинула ціла родина з дитиною

У ніч проти 5 жовтня російські війська завдали наймасованішого комбінованого удару по Львівщині від початку повномасштабної агресії. Про це повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

📢 «Унаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок. Під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них — 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, трьом потерпілим допомогу надали на місці», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Відомо також, що російські ракети та дрони влучили у промислові й енергетичні об’єкти на території Львова та області. На місцях працюють прокурори, слідчі, вибухотехніки й експерти, які документують наслідки ударів і збирають докази чергового воєнного злочину росії.

За інформацією військових, у нічній атаці рф випустила понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких — крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали».

📍 Найбільше постраждала саме Львівська область. Зруйновано кілька цивільних об’єктів, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у частині регіону спостерігаються перебої з електропостачанням.