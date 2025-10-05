Неділя, 5 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удар по Львівщині: загинула ціла родина з дитиною

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Львівщині: загинула ціла родина з дитиною

У ніч проти 5 жовтня російські війська завдали наймасованішого комбінованого удару по Львівщині від початку повномасштабної агресії. Про це повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

📢 «Унаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок. Під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них — 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї та двох мешканок сусідніх будинків із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували, трьом потерпілим допомогу надали на місці», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Відомо також, що російські ракети та дрони влучили у промислові й енергетичні об’єкти на території Львова та області. На місцях працюють прокурори, слідчі, вибухотехніки й експерти, які документують наслідки ударів і збирають докази чергового воєнного злочину росії.

За інформацією військових, у нічній атаці рф випустила понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких — крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали».

📍 Найбільше постраждала саме Львівська область. Зруйновано кілька цивільних об’єктів, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у частині регіону спостерігаються перебої з електропостачанням.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Серія вибухів у Чугуївській громаді: знеструмлено тисячі абонентів

ВІЙНА

Жителі Луганщини подали майже 700 нових повідомлень про зруйновану нерухомість у вересні

ЛУГАНЩИНА

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

ВАЖЛИВО

Половина зі 136 боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по російському оборонному підприємству

ВАЖЛИВО

Харківщина: посилюють примусову евакуацію родин із дітьми

ВІЙНА

MAXимально російський месенджер: ідеальний простір для пропаганди

СТОПФЕЙК

Грузинська влада не визнає перемогу проєвропейської партії в Молдові

ПОЛІТИКА

Грошова допомога для жителів Міловської громади

ЛУГАНЩИНА

У Чернігові після удару рф пошкоджено критичну інфраструктуру

ВАЖЛИВО

За добу відбулося 109 бойових зіткнень та сотні ударів: Сили оборони стримують ворожі штурми – Генштаб

ВІЙНА

рф передислоковує війська із Сумщини на Донеччину

ВІЙНА

Зеленський і Мерц у Копенгагені провели переговори

ВЛАДА

Єврокомісія завершила скринінг законодавства України

ВАЖЛИВО

ССО знищили РЛС комплексу С-400 у Криму

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"