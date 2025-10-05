Неділя, 5 Жовтня, 2025
У Львові палає індустріальний парк Sparrow після атаки рф

У ніч проти неділі, 5 жовтня, у Львові після чергової російської атаки спалахнула масштабна пожежа в індустріальному парку Sparrow. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

📢 «У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», — зазначив міський голова.

За попередніми даними, обстріл стався уночі, коли в місті лунали сигнали повітряної тривоги. Внаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею було пошкоджено цивільну інфраструктуру, що призвело до займання на території промислового комплексу. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події, де продовжують гасіння пожежі та ліквідацію наслідків удару.

☝️ Індустріальний парк Sparrow є одним із ключових об’єктів міської промислової зони, який забезпечує робочі місця для львів’ян і розміщує низку підприємств різного профілю. Влада підкреслює, що це виключно цивільний об’єкт, який не має жодного військового призначення.

Водночас унаслідок обстрілу Львів частково залишився без електроенергії. Як повідомлялося раніше, через масовану атаку було зафіксовано серйозні перебої в енергопостачанні, а роботу міського транспорту тимчасово призупинили. Енергетики та комунальні служби вже працюють над відновленням електромереж та стабілізацією ситуації.

Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали сирен, адже російські удари по тилових містах продовжуються.

☝️ Також нагадаємо, що Китай надає росії супутникові дані, які використовуються для ракетних ударів по території України. Йдеться, зокрема, про стратегічні об’єкти, що належать іноземним інвесторам.

