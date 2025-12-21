У Туреччині заявили про три інциденти з дронами за п’ять днів

Туреччина протягом п’яти днів зафіксувала три інциденти з безпілотниками, один із яких було збито силами протиповітряної оборони. Події можуть свідчити про розширення російської війни проти України на Чорноморський регіон. Про це повідомляє Euronews.

⚠️ Перший безпілотник був знищений винищувачем F-16 поблизу міста Чанкири — приблизно за 120 км від Анкари. Дрон порушив повітряний простір країни та проник углиб території Туреччини до моменту перехоплення.

⚠️ Другий БпЛА виявили поблизу міста Коджаелі — приблизно за 30 км на південь від Стамбула. Тоді Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що попередні висновки свідчать: йдеться про російський безпілотник типу «Орлан-10», який використовується для розвідки та спостереження.

⚠️ Третій дрон знайшли на полі неподалік Баликесіра — приблизно за три години їзди на південний захід від Стамбула. Обставини його появи також розслідуються.

☝️ Серія інцидентів викликала дискусію щодо готовності турецької системи протиповітряної оборони, зокрема після того, як перший дрон зміг наблизитися до центральних регіонів країни.

Депутат опозиційної Республіканської народної партії (CHP) та колишній посол Туреччини Намик Тан публічно поставив під сумнів ефективність національної радіолокаційної системи, яка, за його словами, мала б виявляти цілі, здатні наблизитися до столиці та стратегічних оборонних об’єктів.

📢 У Міністерстві оборони Туреччини ці закиди відкинули. Там наголосили, що контроль повітряного простору здійснюється у цілодобовому режимі, а системи раннього виявлення, електронної боротьби та перехоплення функціонують у багаторівневій архітектурі.

Водночас у відомстві визнали, що невеликий розмір безпілотників значно ускладнює їхнє виявлення. Тому для підтвердження загрози застосовуються одразу кілька сенсорних систем та перехресна перевірка даних.

Як зазначає Euronews, подібні інциденти посилюють занепокоєння країн регіону щодо безпекових наслідків війни рф проти України та її поступового поширення за межі безпосередньої зони бойових дій.

👉 Також нагадаємо, що Туреччина не має наміру відмовлятися від російського газу, попри заклики США припинити імпорт енергоносіїв із рф.