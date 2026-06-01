Удар по Дружківці: ворог застосував три авіабомби проти житлових багатоповерхівок

Фото: наслідки російського удару по Донеччині / Донецька обласна прокуратура / 01.06.2026

Окупаційна російська армія продовжує методично нищити житлову інфраструктуру прифронтових міст Донецької області, використовуючи для ударів по цивільних кварталах важку авіацію та безпілотні авіаційні комплекси. Модифіковані боєприпаси великої потужності завдають значних руйнувань багатоквартирному житловому фонду та призводять до масового травмування мирних мешканців.

Повідомляється, що окупанти скинули потужні авіабомби на багатоповерхівки у Дружківці. Наразі офіційно відомо про п’ятьох поранених серед цивільного населення. Про це інформує Донецька обласна прокуратура в понеділок, 1 червня.

На місцях влучань з самого ранку розгорнуто рятувальні роботи, правоохоронці фіксують черговий факт грубого порушення міжнародного гуманітарного права.

Використання бомб ФАБ-250 та характер травм у постраждалих

За офіційними даними слідства, під час цієї повітряної атаки ворог застосував три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК). Вони цілеспрямовано поцілили по щільній забудові з багатоквартирними житловими будинками.

Слідчі зафіксували наслідки розривів важкого авіаозброєння:

📢 «Внаслідок обстрілу отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку. Пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків», – вказано в повідомленні прокуратури.

Медики невідкладно надали постраждалим містянам першу допомогу. За цим фактом уже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками воєнного злочину, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Звіт ДСНС: комбіновані атаки безпілотників та пожежі у Білозерську

Паралельно з авіаційними ударами, окупаційні війська активно застосовували малі ударні дрони для терору мешканців регіону в інших точках. За даними Головного управління ДСНС України у Донецькій області, ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі в багатоповерхівках, до ліквідації яких залучалися значні сили надзвичайників:

  • Атака дрона у Дружківці. Російський FPV-дрон поцілив безпосередньо у 9-поверховий багатоквартирний будинок. Внаслідок вибуху спалахнув балкон на третьому поверсі. Надзвичайники, які прибули на виклики, оперативно ліквідували загоряння та запобігли подальшому поширенню вогню на сусідні квартири.
  • Обстріл Білозерська. Вогневий наліт спричинив сильну пожежу у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку. Вогнеборці локалізували загоряння на загальній площі 48 квадратних метрів. Однак через виникнення прямої загрози повторного артилерійського чи ракетного удару рятувальникам довелося тимчасово призупинити ліквідацію пожежі задля збереження життя особового складу.
Систематичний терор Дружківської громади

Варто нагадати, що Дружківка вже не вперше стає ціллю для подібних комбінованих повітряних ударів із боку загарбників. Зокрема, 21 травня внаслідок серії російських атак у місті загинули четверо цивільних громадян, а ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Тоді окупаційні війська діяли за аналогічним кривавим сценарієм: спершу вони масовано атакували Дружківку трьома керованими авіабомбами, а трохи згодом цинічно вдарили безпілотником по цивільному автомобілю ВАЗ-2107, в якому перебували люди.

Ситуація в прифронтових районах області залишається вкрай напруженою, мешканців наполегливо закликають вчасно евакуюватися.

👉 Також нагадаємо, що в Одесі під час вечірніх атак в неділю, 31 травня, та протягом ночі ворожі БпЛА влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок.

