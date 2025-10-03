Туреччина не відмовиться від імпорту російського газу

Туреччина не має наміру відмовлятися від російського газу, попри заклики США припинити імпорт енергоносіїв із рф. Про це 2 жовтня повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN TÜRK.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив:

📢 «Ми не можемо говорити нашим громадянам: у нас закінчився газ. Для безпеки поставок необхідно забезпечити доступ до всіх ресурсів без винятків».

За його словами, пріоритетом Анкари залишається стабільне забезпечення населення газом та диверсифікація джерел постачання. Водночас розрив чинних контрактів із рф не входить у плани країни.

☝️ Як зазначає видання, під час переговорів із представниками США Туреччині пропонували відмовитися від співпраці з москвою у сфері газопостачання. Проте Анкара відкинула таку можливість, підкресливши необхідність збалансованої політики.

Туреччина десятиліттями реалізує стратегію диверсифікації енергопостачання. Країна розширила потужності ЗПГ-терміналів, що дозволило значно збільшити імпорт скрапленого газу зі США, Канади та Мексики. Однак російський природний газ залишається ключовим ресурсом для покриття пікового зимового попиту.

До 2026 року Туреччина планує подвоїти видобуток газу на чорноморських родовищах, що, за прогнозами, забезпечить потреби мільйонів домогосподарств.

У публікації наголошується, що навіть з урахуванням привабливих цін на американський газ (близько $103 за тисячу кубометрів проти понад $400 у Європі), Анкара прагне поєднувати різні джерела, аби підтримувати економічно оптимальні тарифи.

Турецька стратегія балансує імпорт із росії, Азербайджану та інших постачальників із нарощуванням власного видобутку. Це має зменшити залежність від окремих партнерів і зміцнити енергетичну безпеку країни.

☝️ Тим часом Угорщина підписала десятирічну газову угоду з британською компанією Shell. Крім того, Будапешт веде переговори ще за кількома контрактами із західними постачальниками, але поки що не розкриває подробиць.

👉 Також нагадаємо, що країни Великої сімки оголосили про намір запровадити додаткові санкції проти росії, а також проти тих держав і компаній, які залишаються ключовими покупцями російської нафти.