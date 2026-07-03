Понад 50 атак за добу: троє загиблих на Дніпропетровщині

Окупаційні російські війська протягом усього дня здійснювали безперервний терор цивільного населення Дніпропетровської області. Ворог понад 50 разів атакував мирні населені пункти у чотирьох районах регіону, застосувавши широкий спектр озброєння: ударні та розвідувальні безпілотники, важку ствольну артилерію, керовані авіаційні бомби, а також тактичну ракету. Внаслідок цих жорстоких ударів загинули троє людей, ще дванадцятеро цивільних громадян дістали поранення різного ступеня важкості. Про це у п’ятницю, 3 липня, офіційно повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За інформацією очільника ОВА, фіксується чергове збільшення кількості постраждалих у Софіївській громаді Криворізького району, яка опинилася під ворожим ударом. Зокрема, до лікарні було госпіталізовано 35-річну місцеву мешканку, її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості. Загалом у цій громаді через дії російських загарбників одна людина загинула, а ще шестеро дістали поранення. Крім того, у сусідній Лозуватській громаді ворожим вогнем серйозно пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Трагедія Нікопольщини та погроми у житлових кварталах

Надзвичайно напруженою залишалася ситуація у Нікопольському районі, який традиційно потерпав від щоденних обстрілів із протилежного берега Дніпра. Під ворожий вогонь потрапили сам Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Мирівська та Покровська громади.

Руйнувань та суттєвих пошкоджень у районі зазнали численні соціальні та комерційні об’єкти: місцевий супермаркет, адміністративна будівля, корпус коледжу, автозаправна станція (АЗС), приватні оселі мешканців та припарковані автомобілі. Жертвами російських артилерійських ударів стали двоє чоловіків віком 45 років, які отримали смертельні травми. Окрім цього, 33-річний чоловік та 44-річна жінка були терміново госпіталізовані до медичного закладу в стані середньої тяжкості.

Не оминув ворожий терор і Синельниківський район, де росіяни цілеспрямовано били по Шахтарській, Петропавлівській, Українській, Васильківській та Славгородській громадах. Внаслідок прильотів там пошкоджені місцевий магазин та житлові оселі громадян. Поранення дістали четверо людей, серед яких, на превеликий жаль, є двоє маленьких дітей.

У Дніпровському районі області ворог зосередив вогонь безпосередньо по обласному центру, а також по Миколаївській і Петриківській громадах. На місцях прильотів спалахнули серйозні пожежі в екосистемах та на цивільних спорудах, до ліквідації яких оперативно залучили підрозділи ДСНС.

Системні удари росіян по паливній інфраструктурі

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та ще троє дістали поранення безпосередньо внаслідок чергового російського удару по автозаправній станції у Криворізькому районі на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, російські війська останнім часом значно активізували цілеспрямовані та скоординовані атаки на об’єкти АЗС у прифронтових областях України з метою дестабілізації паливного ринку. Так, у ніч проти 1 липня росіяни одночасно атакували одразу п’ять АЗС на території Дніпропетровщини. Внаслідок тих ударів одна жінка загинула, а ще троє людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих опинилася і вагітна жінка.

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Правоохоронці продовжують ретельно документувати кожен новий факт порушення законів та звичаїв війни з боку рф.

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