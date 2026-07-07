У Криму палають дві стратегічні підстанції, дев’ять міст залишилися без води

Планомірна операція українських сил із демілітаризації Кримського півострова призвела до критичного дефіциту потужностей у кримській енергосистемі. Зафіксовано пожежі на території електропідстанції (ПС) 110 кВ «Саки», а також «Західно-Кримська» 330 кВ поблизу села Кар’єрне в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки у вівторок, 7 липня.

Термічні аномалії у Сакському районі вказують на масштабні руйнування обладнання, яке забезпечувало потреби російського військового контингенту.

Ураження енергооб’єктів та військове значення підстанцій

За інформацією моніторингових груп, супутники зафіксували сильні теплові викиди у кількох точках Сакського вузла.

📢 «Теплові сигнали зафіксовано на території ПС 110 кВ Саки та залізничної станції Саки», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що підстанція Саки вже зазнала атаки 5 липня, і новий удар суттєво погіршив її технічний стан.

Паралельно руйнувань зазнав ще один критичний об’єкт високовольтних мереж. Крім того, за даними каналу, була атакована і горить підстанція «Західно-Кримська» (330 кВ), розташована поблизу села Кар’єрне Сакського району.

Цей об’єкт має стратегічне оборонне значення для загарбників. Вона є ключовим вузлом системи передачі та розподілу електроенергії в Криму, забезпечуючи електропостачання центральної та західної частин півострова, де зосереджена значна кількість російських військових об’єктів, включаючи аеродроми та системи протиповітряної оборони.

Гуманітарна криза: масове зневоднення міст півострова

Пошкодження високовольтних ліній та підстанцій унеможливило стабільну роботу насосних агрегатів та водозабірних станцій. Тим часом окупаційне підприємство «Вода Криму» повідомляє, що 7 липня мешканці дев’яти міст та трьох району Криму залишаться без водопостачання.

Окупаційна влада намагається приховати реальні причини колапсу, пояснюючи перебої “аварійно-ремонтними роботами”. Загалом без водопостачання залишаться не лише жителі міст, а й мешканці навколишніх сіл, а також Білогірського, Курманського та Джанкойського районів.

Перелік міст, які повністю або частково залишилися без води:

Сімферополь;

Феодосія;

Саки;

Армянськ;

Яни Капу (Красноперекопськ);

Керч;

Євпаторія;

Джанкой;

Білогірськ.

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Жорсткі обмеження та графіки подачі води

Проблеми з водою в окремих регіонах підтверджують і самі представники місцевих окупаційних адміністрацій. Раніше окупаційна «голова адміністрації» Сак Юлія Предибайло заявляла, що місто залишилося без води через відсутність електропостачання для роботи інженерних мереж.

Ситуація змусила загарбників запровадити екстрені обмеження для населення:

Південне узбережжя: з 1 липня в селах на півдні окупованого Криму діють графіки подачі води.

з 1 липня в селах на півдні окупованого Криму діють графіки подачі води. Західний Крим: в Євпаторії воду підвозять автоцистернами через повне зупинення центральних систем.

в Євпаторії воду підвозять автоцистернами через повне зупинення центральних систем. Ялтинський район: у селі Верхня Кутузівка воду подають лише з 06:00 до 22:00. Раніше аналогічні обмеження запровадили в селі Лучисте, де на окремих вулицях водопостачання доступне лише чотири години ввечері.

Хронологія системних «санкцій» щодо енергосистеми окупантів

Поточні пожежі є прямим результатом системного вогневого тиску з боку Сил оборони України на логістику та забезпечення загарбників. Нагадаємо, 6 липня на території всього Криму відбулося масове відключення електропостачання, яке призвело до зупинки промислових підприємств.

Цьому передували не менш успішні операції українських підрозділів. Унаслідок ударів українських дронів уночі 3 липня спалахнули сім електропідстанцій в Криму, а також сонячна електростанція, що остаточно позбавило кримську енергосистему внутрішніх резервів та можливостей для маневрування потужностями.

👉 Також нагадаємо, що українські сили оборони продовжують планомірно нищити авіаційний та технологічний потенціал російських окупаційних військ на загарбаних територіях. Спецпризначенці підрозділу «Кабул 9» знищили два доволі рідкісні російські безпілотники «Оріон»