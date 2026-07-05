Польща розсекретить дані про обсяги військової допомоги Україні

Польське оборонне відомство відкриє для громадськості інформацію про передачу озброєнь Києву. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш ухвалив рішення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це він повідомив на платформі X (колишній Twitter).

Ухвалений крок узгоджений на найвищому державному рівні. Рішення ухвалили після консультацій із прем’єр-міністром Дональдом Туском і з огляду на вимоги законодавства та суспільний інтерес.

Період розсекречення даних та історичний контекст

Оприлюднення інформації охопить тривалий часовий проміжок від початку великої війни. Міністр зазначив, що розкрито буде інформацію про всі постачання військової допомоги Україні у 2022-2026 роках.

Глава оборонного відомства також нагадав про спадкоємність державної політики у сфері підтримки сусідньої країни. Косіняк-Камиш додав, що процес передачі озброєнь Україні розпочав попередній уряд партії Право і справедливість на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушем Блащаком. Про такі постачання інформуються президент і керівництво держави.

Контррозвідувальні перевірки та внутрішні суперечки

Водночас рішення про розсекречення супроводжується внутрішніми розслідуваннями щодо можливих витоків інформації з обмеженим доступом. Окремо міністр повідомив, що доручив Службі військової контррозвідки Польщі провести перевірку щодо можливого навмисного розголошення державної таємниці.

Очільник польського Міноборони висловив жорстку позицію стосовно політичних опонентів.

📢 «Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів. Кожна дія, спрямована проти державних інтересів Польщі, ставить під загрозу безпеку польських громадян. Пане Блащак, ви вже одного разу це зробили. За це всі нестимуть відповідальність незалежно від депутатського імунітету», – наголосив Косіняк-Камиш.

Заява глави уряду з’явилася на тлі нещодавнього допису віцемаршалока Сейму від націоналістичної Конфедерації Кшиштофа Босака, що «в березні, таємно від Сейму, уряд передав Україні дорогі й важко замінні перехоплювальні ракети до систем Patriot».

Запити України на постачання засобів ППО

Питання передачі зенітних ракет залишається критично важливим для української системи протиповітряної оборони. Офіційний Київ продовжує шукати можливості для посилення захисту неба.

Тим часом міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети «Patriot» із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України. Очікується офіційна реакція держав учасниць коаліції на це звернення.

👉 Також нагадаємо, що керівництво Польщі окреслило межі своєї фінансової участі у майбутніх союзницьких програмах допомоги. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польську делегацію «бути обережною» у питанні обіцянок подальшої фінансової підтримки України під час саміту НАТО.