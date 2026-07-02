У Києві росіяни знищили гуманітарний склад Червоного Хреста

Окупаційні російські війська своїми масованими повітряними ударами продовжують свідомо руйнувати не лише житлові масиви, а й логістичну систему міжнародної гуманітарної підтримки України. Унаслідок масованої атаки росії на Київ знищений гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Через пряме влучання та масштабну пожежу повністю втрачені 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу, загальна вартість якого становить понад 79 мільйонів гривень. Про це офіційно повідомила пресслужба Червоного Хреста України на своїй сторінці у Facebook у четвер, 2 липня.

За інформацією організації, на момент підступного російського удару на великому орендованому складі перебували життєво необхідні гуманітарні вантажі. Усі ці запаси призначалися для екстреного швидкого реагування на наслідки можливих надзвичайних ситуацій, безперервного забезпечення повсякденної роботи медичних закладів країни. А також для надання першочергової допомоги сотням тисяч людей із найбільш вразливих категорій цивільного населення.

⚠️Серед втраченого майна — значна кількість дороговартісного медичного та енергетичного устаткування. Йдеться, зокрема, про потужні промислові генератори, сучасні теплові насоси, спеціалізовані медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики (УЗД), монітори пацієнта та інші прилади. Варто зауважити, що значну частину цих критично важливих вантажів доставили в Україну через Європейський механізм цивільного захисту з метою максимального посилення готовності країни до подолання наслідків масштабних криз.

Знищення стратегічного резерву першої допомоги

Окрім медичного обладнання, серед знищених російським вогнем запасів повністю згорів стратегічний резерв гуманітарної допомоги. Цей фонд цілеспрямовано формувався фахівцями організації для термінового виїзду та надання екстреної підтримки людям безпосередньо на місцях обстрілів, масштабних пожеж. Під час проведення евакуаційних заходів та інших кризових ситуацій.

До цього резерву входили тисячі теплих ковдр, готові комплекти постільної білизни, індивідуальні гігієнічні набори для дорослих та дітей, тарпауліни, щільна будівельна плівка для оперативної ліквідації наслідків прильотів і аварійного закриття пошкоджених вибуховою хвилею вікон, спальні набори, а також інші товари першої потреби. Усі ці речі мали видаватися постраждалим українцям у перші ж години після чергових надзвичайних подій.

Масштаб нічного повітряного удару по столиці

Нагадаємо, цей воєнний злочин став частиною масштабного комбінованого нальоту. Внаслідок масованого нічного удару росії по Києву також зазнав суттєвих пошкоджень будівлі міський готель, у якому на той момент офіційно перебували іноземні дипломати. Зокрема, представники Європейського парламенту, які прибули до України з робочим візитом.

Армія рф масовано атакувала Київ ударними безпілотниками та ракетами різних типів, включаючи важку балістику. Серйозні руйнування цивільних споруд та пошкодження зафіксовані в усіх без винятку районах міста. На превеликий жаль, станом на теперішній момент у столиці офіційно відомо вже про 21 загиблого цивільного мешканця. Складні пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів понівечених будівель тривають.