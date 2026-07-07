У Києві завершили пошукову операцію після російської атаки

Екстрені служби столиці завершили найбільш критичний етап ліквідації наслідків масштабного повітряного терору, який забрав життя десятків мирних мешканців. У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС у вівторок, 7 липня.

Вказано, що надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці переходять до розчищення зруйнованих секцій житлових будинків.

Остаточна статистика людських втрат та залучення сил ДСНС

У міру розбору завалів на верхніх поверхах та у підвальних приміщеннях багатоповерхівок рятувальні загони виявили тіла ще кількох жертв атаки.

В офіційному повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій оприлюднено підсумкові дані:

📢 «У столиці загалом загинули 19 людей, з них одна дитина. Ще 61 людина постраждала, серед яких семеро дітей. До ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Технічні результати розчищення завалів та масштаб руйнувань

Паралельно з деблокуванням постраждалих комунальні служби та інженерні підрозділи провели масштабні роботи з розчищення ушкоджених майданчиків для відновлення безпечного руху транспорту та пішоходів.

Обсяги виконаних аварійно-відновлювальних робіт:

були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1,5 тис. тонн будівельного сміття;

очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 кв. м;

зараз триває демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків та вивезення залишків будівельних матеріалів.

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День жалоби у столиці

Завершення пошукової операції збіглося з офіційними траурними заходами, які проходять у місті.

Нагадаємо, у нік проти 6 липня росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити не вдалося.

Внаслідок прориву протиповітряної оборони найбільше постраждав Київ і місто Вишневе Бучанського району.

Сьогодні столиця знову у скорботі. Місто в жалобі за своїми людьми, чиї життя несправедливо обірвалися внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня.

Кожна втрата – це наш спільний біль, який ми не маємо права забути й до якого неможливо звикнути. У пам’ять про тих, чий ранок обірвався разом із вибухами, ми схиляємо голови та розділяємо горе втрати з близькими загиблих.

За розпорядженням міської влади, у столиці приспущені державні прапори та повністю скасовані всі культурні й розважальні заходи.