ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Києві завершили пошукову операцію після російської атаки

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві завершили пошукову операцію після російської атаки 05
Фото: пошуково-рятувальні роботи у Києві після атаки рф - завершено / ДСНС України / 07.07.2026

Екстрені служби столиці завершили найбільш критичний етап ліквідації наслідків масштабного повітряного терору, який забрав життя десятків мирних мешканців. У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС у вівторок, 7 липня.

Вказано, що надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці переходять до розчищення зруйнованих секцій житлових будинків.

Остаточна статистика людських втрат та залучення сил ДСНС

У міру розбору завалів на верхніх поверхах та у підвальних приміщеннях багатоповерхівок рятувальні загони виявили тіла ще кількох жертв атаки.

В офіційному повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій оприлюднено підсумкові дані:

📢 «У столиці загалом загинули 19 людей, з них одна дитина. Ще 61 людина постраждала, серед яких семеро дітей. До ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Технічні результати розчищення завалів та масштаб руйнувань

Паралельно з деблокуванням постраждалих комунальні служби та інженерні підрозділи провели масштабні роботи з розчищення ушкоджених майданчиків для відновлення безпечного руху транспорту та пішоходів.

Обсяги виконаних аварійно-відновлювальних робіт:

  • були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1,5 тис. тонн будівельного сміття;
  • очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 кв. м;
  • зараз триває демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків та вивезення залишків будівельних матеріалів.
День жалоби у столиці

Завершення пошукової операції збіглося з офіційними траурними заходами, які проходять у місті.

Нагадаємо, у нік проти 6 липня росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити не вдалося.

Внаслідок прориву протиповітряної оборони найбільше постраждав Київ і місто Вишневе Бучанського району.

Сьогодні столиця знову у скорботі. Місто в жалобі за своїми людьми, чиї життя несправедливо обірвалися внаслідок російської атаки у ніч проти 6 липня.

У Києві завершили пошукову операцію після російської атаки 07
Фото: пошуково-рятувальні роботи у Києві після атаки рф – завершено / ДСНС України / 07.07.2026

Кожна втрата – це наш спільний біль, який ми не маємо права забути й до якого неможливо звикнути. У пам’ять про тих, чий ранок обірвався разом із вибухами, ми схиляємо голови та розділяємо горе втрати з близькими загиблих.

За розпорядженням міської влади, у столиці приспущені державні прапори та повністю скасовані всі культурні й розважальні заходи.

 

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

рф вдарила КАБами по Харкову, є жертви

ВАЖЛИВО

Генштаб: у Брянській області уражено завод з виробництва мікроелектроніки та нафтобазу аеродрому

ВІЙНА

У Запоріжжі атакована «Нова пошта», загинув працівник

ВІЙНА

В Україні спрямували додаткові 8,3 млн гривень на для сектору безпеки й оборони

ПОДІЇ

рф після виборів до держдуми може оголосити загальну мобілізацію, але перемоги у них не буде – експерт

ПОДІЇ

Провалля могил на Київщині: Національне військове кладовище розмило

СУСПІЛЬСТВО

Західна електроніка у зброї рф: виявили 35 тисяч іноземних компонентів

СУСПІЛЬСТВО

росіяни обстріляли Харків та область: троє загиблих, восьмеро поранених, серед них – дитина

ПОДІЇ

Атака на Україну: Повітряні сили знешкодили ракети та БпЛА

ВАЖЛИВО

“Мадяр” показав кадри ураження двох танкерів з пальним та нафтобазу у Криму

ПОДІЇ

Замість кави у $10: турист в США виграв $3,3 мільйона

ПОДІЇ

Платіж у 5 млн гривень гарантійного внеску та 300 тис. на кандидата – в Україні затвердили нові правила рекрутингу іноземців

КОРДОН

Обстріл Запоріжжя: палає багатоповерхівка, пошкоджено будівлю фітнес-центру

ВАЖЛИВО

Удари по українських АЗС – росія хоче створити логістичний колапс у прифронтових областях

ПОДІЇ

За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень, ворог завдав ракетного удару – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип