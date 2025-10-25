Субота, 25 Жовтня, 2025
У ТЦК Києва загинув чоловік: військовий омбудсмен та адвокат зробили заяви

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила про необхідність детального розслідування смерті 43-річного військовозобов’язаного киянина Романа Сопіна, який загинув внаслідок перебування у розподільчому пункті ТЦК у Києві. Адвокат родини загиблого Олександр Протас, поставив під сумнів офіційну версію ТЦК та СП.

Решетилова повідомила у Facebook, що перебуває на зв’язку з адвокатом родини загиблого та отримала від нього всю наявну інформацію. За її словами, у батьків Сопіна є питання не лише до причин і обставин трагедії, а й до дій правоохоронців, лікарів, адміністрації лікарні та представників військової частини.

📢 «Все це має бути детально з’ясовано в межах кримінального провадження. Я вже комунікувала з правоохоронними органами — дуже сподіваюся на їхню ефективність. Ми маємо зробити все, щоб з’ясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності», — наголосила омбудсмен.

Вона також закликала свідків інциденту повідомити їй особисто про будь-які відомі обставини, що могли призвести до смерті Романа Сопіна.

📢 «Конфіденційність гарантую», — зазначила Решетилова.

☝️ Тим часом адвокат родини загиблого Олександр Протас поставив під сумнів офіційну версію ТЦК. У коментарі «Радіо Свобода» він повідомив, що лікарі зафіксували у Сопіна тріщину черепа, проводили трепанацію та констатували забій усієї правої частини мозку.

📢 «Так не падають. Це був потужний удар, професійний», — заявив адвокат.

За словами Протаса, ТЦК не комунікував із родиною після госпіталізації чоловіка, а слідство розпочали із запізненням — кримінальне провадження мали зареєструвати в день події, однак цього не зробили.

Адвокат додав, що Роман Сопін не відмовлявся від мобілізації — перед трагедією він телефонував матері та просив привезти речі. Також, за словами захисника, перед госпіталізацією між Сопіним і двома невідомими у ТЦК стався конфлікт. Про це, начебто, повідомив один із військовослужбовців частини.

Нині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який дістав тяжкі травми у приміщенні розподільчого пункту.

У ТЦК заявили, що смерть Романа Сопіна настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, а інших тілесних ушкоджень не виявлено.

