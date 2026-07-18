В планах путіна мобілізувати понад 500 тисяч – ЦПД

Військово-політичне керівництво країни-агресора росії готує масштабну хвилю примусового призову свого народонаселення на військову службу. Восени поточного року кремль планує додатково залучити до окупаційного угруповання понад 500 тисяч осіб для продовження загарбницької війни проти України.

Про це у суботу, 18 липня 2026 року, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Два тижні на підготовку: як рф планує ділити мобілізованих

За даними української розвідки та аналітиків ЦПД, російське командування розробило схему використання нових людських ресурсів на полі бою. Окупанти планують розділити мобілізованих на дві основні оперативні групи.

📢 «росія готує мобілізацію від 500 тис. людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на Сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план рф», – написав він.

Посадовець відверто попередив українське суспільство, що попереду на державу та Сили оборони чекає “дуже насичена осінь та зима”:

📢 «Потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства», – зазначив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко також розкрив деталі внутрішніх процесів у кремлі. За його інформацією, ініціаторами цього плану виступили перший заступник керівника адміністрації президента рф сергій кірієнко та начальник генерального штабу рф валерій герасимов. Вони особисто переконали володимира путіна, що залучення такої кількості живої сили нібито дозволить остаточно переломити хід війни та здолати Україну.

Проте керівник Центру протидії дезінформації висловив упевненість у здатності України зірвати ці наміри ворога:

📢 «Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність», – резюмував Коваленко.

Хроніка підготовки кремля до великого призову

Озвучені РНБО цифри та терміни підтверджуються попередніми агресивними кроками російської влади, які фіксувалися протягом літа:

Чутки про 1,2 мільйона: На початку липня у російських мілітарних та пропагандистських медіа активно поширювалися інсайди про ще масштабнішу хвилю призову. Зазначалося, що після завершення осінніх виборів до державної думи кремль планує мобілізувати до 1,2 мільйона осіб уже у жовтні.

На початку липня у російських мілітарних та пропагандистських медіа активно поширювалися інсайди про ще масштабнішу хвилю призову. Зазначалося, що після завершення осінніх виборів до державної думи кремль планує мобілізувати до 1,2 мільйона осіб уже у жовтні. Масштабні навчання: У червні поточного року у рф провели офіційні командно-штабні навчання щодо організації та проведення швидкої масової мобілізації населення. У цих заходах брали участь цивільні чиновники та військкомати Південного федерального округу рф, а також представники окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях України.

У червні поточного року у рф провели офіційні командно-штабні навчання щодо організації та проведення швидкої масової мобілізації населення. У цих заходах брали участь цивільні чиновники та військкомати Південного федерального округу рф, а також представники окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях України. Попередження президента: Раніше про плани кремля суттєво розширити географію та кількісні показники мобілізації офіційно заявляв й шостий президент України В.О. Зеленський.

Сили оборони України та міжнародні партнери вже враховують ці ризики при плануванні оборонних операцій та поставок західного озброєння на найближчі місяці.

👉 Також повідомлялось, що військовий комісар Пензенської області Андрій Сурков підтвердив проведення вуличних рейдів для пошуку військовозобов’язаних, але заперечив їхній зв’язок з мобілізацією.