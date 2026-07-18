ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В планах путіна мобілізувати понад 500 тисяч – ЦПД

Денис Молотов
Денис Молотов
В планах путіна мобілізувати понад 500 тисяч – ЦПД
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Військово-політичне керівництво країни-агресора росії готує масштабну хвилю примусового призову свого народонаселення на військову службу. Восени поточного року кремль планує додатково залучити до окупаційного угруповання понад 500 тисяч осіб для продовження загарбницької війни проти України.

Про це у суботу, 18 липня 2026 року, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Два тижні на підготовку: як рф планує ділити мобілізованих

За даними української розвідки та аналітиків ЦПД, російське командування розробило схему використання нових людських ресурсів на полі бою. Окупанти планують розділити мобілізованих на дві основні оперативні групи.

📢 «росія готує мобілізацію від 500 тис. людей на осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на Сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план рф», – написав він.

Посадовець відверто попередив українське суспільство, що попереду на державу та Сили оборони чекає “дуже насичена осінь та зима”:

📢 «Потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства», – зазначив керівник ЦПД.

Андрій Коваленко також розкрив деталі внутрішніх процесів у кремлі. За його інформацією, ініціаторами цього плану виступили перший заступник керівника адміністрації президента рф сергій кірієнко та начальник генерального штабу рф валерій герасимов. Вони особисто переконали володимира путіна, що залучення такої кількості живої сили нібито дозволить остаточно переломити хід війни та здолати Україну.

Проте керівник Центру протидії дезінформації висловив упевненість у здатності України зірвати ці наміри ворога:

📢 «Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність», – резюмував Коваленко.

Хроніка підготовки кремля до великого призову

Озвучені РНБО цифри та терміни підтверджуються попередніми агресивними кроками російської влади, які фіксувалися протягом літа:

  • Чутки про 1,2 мільйона: На початку липня у російських мілітарних та пропагандистських медіа активно поширювалися інсайди про ще масштабнішу хвилю призову. Зазначалося, що після завершення осінніх виборів до державної думи кремль планує мобілізувати до 1,2 мільйона осіб уже у жовтні.
  • Масштабні навчання: У червні поточного року у рф провели офіційні командно-штабні навчання щодо організації та проведення швидкої масової мобілізації населення. У цих заходах брали участь цивільні чиновники та військкомати Південного федерального округу рф, а також представники окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях України.
  • Попередження президента: Раніше про плани кремля суттєво розширити географію та кількісні показники мобілізації офіційно заявляв й шостий президент України В.О. Зеленський.

Сили оборони України та міжнародні партнери вже враховують ці ризики при плануванні оборонних операцій та поставок західного озброєння на найближчі місяці.

👉 Також повідомлялось, що військовий комісар Пензенської області Андрій Сурков підтвердив проведення вуличних рейдів для пошуку військовозобов’язаних, але заперечив їхній зв’язок з мобілізацією.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна та дев’ять партнерів створили Антибалістичну коаліцію

ВАЖЛИВО

рф атакувала цивільний поїзд, є значні пошкодження локомотивів

ВІЙНА

США запроваджують блокаду іранських портів та 20% мито

ВАЖЛИВО

Луганщина відзначила День Української Державності

ЛУГАНЩИНА

За минулу добу на фронті відбулось 260 боїв, ворог скинув 244 керовані авіабомби – Генштаб

ВІЙНА

Іран погрожує знищити інфраструктуру всього регіону

ВАЖЛИВО

Майбутні професії та робототехніка: діти з родин ветеранів з Луганщини відпочили у Львові

ЛУГАНЩИНА

Відбулося 235 боєзіткнень, ворог застосував 6 тис. дронів та скинув 170 КАБів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Ірак підписав з компаніями США угоди на $60 млрд для експорту нафти

ПОЛІТИКА

Призначення Ігоря Клименка в Міноборони відклали

ВЛАДА

У штаб-квартирі ЮНЕСКО відкрилась особлива українська інсталяція – “Одна парта. Два сліди”

ПОДІЇ

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно оголосила про свою відставку

ВАЖЛИВО

Вибухи на складах у Вишневому: затримано двох керівників оборонного підприємства

ПОДІЇ

СБС ЗСУ у Чорному морі уразили 20 суден «тіньового флоту» рф

ВАЖЛИВО

Фейк: Зеленський оголосив про початок спорудження меморіалу УПА в день пам’яті жертв Волинської трагедії

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип