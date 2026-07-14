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росіяни атакували у Чорному морі три іноземні судна, є загиблі

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни атакували у Чорному морі три іноземні судна, є загиблі
Фото: наслідки російських атак на цивільне судноплавство у Чорному морі / Одеська ОВА / 14.07.2026

Окупаційні російські війська продовжують свій систематичний терор проти цивільного судноплавства та портової інфраструктури України. У вівторок, 14 липня 2026 року, агресор завдав ударів по трьох торговельних суднах, що рухалися морським коридором та перебували поблизу портів Одещини. Про це офіційно повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Ворог діяв цілеспрямовано, завдаючи ударів протягом дня та ввечері, свідомо ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.

Епізод 1: Атака на танзанійське та ліберійське судна

Вдень російські сили атакували два торговельні судна під прапорами Танзанії та Ліберії.

  • Загинув капітан корабля. Екіпаж у складі 11 людей було оперативно евакуйовано на берег.
  • Троє членів екіпажу отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
росіяни атакували у Чорному морі три іноземні судна, є загиблі 01
Фото: наслідки російських атак на цивільне судноплавство у Чорному морі / Одеська ОВА / 14.07.2026
Епізод 2: Удар по судну під прапором Маршаллових Островів

Ввечері ворог завдав повторного удару по портовій інфраструктурі, використавши ударний безпілотник.

  • На жаль, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей.
  • Уражено надбудову судна, внаслідок чого на борту спалахнула масштабна пожежа.
Позиція України та реакція світу

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що кожен подібний удар є воєнним злочином проти мирних людей та світової продовольчої безпеки.

📢 «Ворог і надалі свідомо завдає ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право», — підкреслив Кіпер.

Своєю чергою, міноборони рф вже традиційно виправдалося заявами про те, що ці судна нібито були задіяні в «інтересах ЗСУ». Наразі правоохоронні органи України фіксують усі обставини злочинів для подальшого розслідування міжнародними інстанціями.

👉 Нагадаємо, 11 липня внаслідок російської атаки на портову інфраструктуру Одещини загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Було пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс і вантажні автомобілі. 13 липня російський безпілотник атакував комерційне судно в Одеській області. П’ятеро людей загинули, 12 постраждали.

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