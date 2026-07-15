Трамп щодо теорії змови у смерті Ліндсі Грема

Президент США Дональд Трамп офіційно прокоментував раптову смерть сенатора Ліндсі Грема, яка викликала хвилю чуток у медіапросторі. За словами американського лідера, підстав для підозр щодо обставин смерті сенатора немає. Президент наголосив, що жодних «злочинних» дій у цьому трагічному інциденті не вбачається. Про це передає The Hill у вівторок, 14 липня.

Відповідну заяву Трамп зробив у вівторок, 14 липня, підкресливши, що слідство у цій справі має припинити марнувати ресурси на непідтверджені версії.

Причини трагедії та позиція Білого дому

Дональд Трамп пояснив, що смерть стала наслідком проблем зі здоров’ям, які супроводжували сенатора тривалий час.

📢 «У нього дійсно були закупорені артерії. Шкода, що він не дбав про себе краще. Це щось таке, що майже неможливо виявити, і якщо це трапляється, то мало що можна з цим вдіяти», — заявив президент США.

Трамп також висловив критику на адресу ФБР, зазначивши, що відомство марнує час, якщо займається розслідуванням всіляких теорій змови щодо цієї події. Позиція Білого дому полягає в тому, що смерть є природним наслідком критичного стану здоров’я сенатора, а не результатом зовнішнього впливу чи кримінального діяння.

Нагадаємо

10 липня Ліндсі Грем повернувся до Вашингтона після десятого поспіль візиту в Україну. Під час поїздки сенатор зустрівся з шостим президентом України В.О. Зеленським, з яким обговорював стратегічні питання, зокрема розширення санкційного тиску на російську федерацію.

Вже наступного дня, 11 липня, сенатор раптово помер у віці 71 року. Його смерть стала шоком для багатьох колег у Сенаті. Попри розгубленість політикуму, офіційна влада США наполягає на відсутності будь-яких прихованих обставин у цій справі та закликає громадськість довіряти висновкам медиків.