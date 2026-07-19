рф масовано атакувала Суми КАБами є загиблий та поранені

У неділю вранці, 19 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на обласний центр Сумської області. Ворог цілеспрямовано вдарив важким озброєнням по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах міста. Про трагічні наслідки ранкового обстрілу офіційно повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

Попередньо 7 КАБів: руйнування у Ковпаківському районі

За інформацією військової адміністрації, російська авіація випустила по місту велику кількість авіаційних бомб. Прильоти спричинили масштабні пошкодження будівель.

📢 «Суми. Вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Попередньо 7 КАБ», – зазначив голова ОВА.

Профільні служби зафіксували основні влучання на території Ковпаківського району міста Суми. Внаслідок вибухів серйозних руйнувань та пошкоджень зазнали приватні будинки місцевих мешканців у житловому секторі, а також кілька споруд у промисловій зоні.

Деблокація загиблого та поранені мешканці

Екстрені служби та бригади швидкої медичної допомоги оперативно прибули на місця прильотів. Медики терміново госпіталізували трьох постраждалих цивільних громадян, які дістали травми та акубаротравми різного ступеня важкості.

Найважчі наслідки зафіксували під час обстеження зруйнованих житлових будинків, де під завалами опинилася людина. За кілька годин пошукових робіт рятувальники виявили тіло господаря однієї з осель.

📢 «На превеликий жаль, з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка Він перебував у власній оселі, коли ворог завдав удару керованою авіабомбою. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – повідомив Олег Григоров.

Наразі на місцях вибухів продовжують працювати комунальники, представники ДСНС та правоохоронці. Інформація щодо остаточної кількості постраждалих та детальних масштабів інфраструктурних руйнувань продовжує оновлюватися та уточнюватися.

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Системні обстріли Сумщини

Сумська область та її обласний центр останнім часом перебувають під особливим тиском ворожої авіації та артилерії. Окупаційні російські військові регулярно випробовують на житлових кварталах різні види озброєння:

Касетні удари: Нагадаємо, раніше російські війська атакували Суми, за попередніми даними розслідування, із застосуванням небезпечного касетного боєприпасу.

Регулярне застосування керованих авіабомб по місту свідчить про постійну серйозну небезпеку для мешканців прикордонних та обласних центрів.

Влада закликає жителів Сум не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо у разі попередження про активність ворожої тактичної авіації.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на неділю, 19 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового масованого повітряного удару по столиці України та Київській області.