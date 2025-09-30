У серпні держборг України суттєво збільшився

Вівторок, 30 Вересня, 2025
Міністерство фінансів України оприлюднило оновлені дані про стан державного та гарантованого державою боргу. За підсумками серпня 2025 року його загальний обсяг становив 192,71 млрд доларів США. Це означає, що лише за один місяць боргове навантаження збільшилося на 6,58 млрд доларів, тоді як у липні приріст був суттєво меншим – лише $1,29 млрд.

У гривневому еквіваленті, за даними Мінфіну, борг станом на 31 серпня сягнув 7,95 трлн грн. Це на 177,41 млрд грн більше, ніж на кінець липня. Таким чином, темпи зростання держборгу в серпні виявилися значно вищими, ніж у попередньому місяці.

📊 За структурою боргових зобов’язань:
  • зовнішній борг становив 5,99 трлн грн (145,17 млрд доларів), що дорівнює 75,34% від загального обсягу;
  • внутрішній борг – 1,96 трлн грн (47,54 млрд доларів), або 24,66% відповідно.

Для порівняння, станом на 31 липня 2025 року обсяг державного та гарантованого боргу України складав 7,77 трлн грн, що в доларовому еквіваленті дорівнювало 186,13 млрд. Це означає, що за серпень держборг зріс на 76,92 млрд грн або на $1,29 млрд у перерахунку.

☝️ Аналітики відзначають, що подальша динаміка залежатиме від зовнішніх надходжень, обсягів кредитування, а також коливань курсу гривні. Частка зовнішніх зобов’язань залишається домінуючою, що робить валютні коливання ключовим фактором у формуванні статистики держборгу України.

Серпневі показники підтвердили тенденцію до зростання зобов’язань, і наразі державний борг перевищив позначку у 192 млрд доларів США.

📌 Також нагадаємо, що в Європейському Союзі дедалі більше говорять про перспективи інвестицій у розвиток української оборонної індустрії. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що для цього може бути використаний новий механізм позик, розрахований на 150 мільярдів євро.

