росіяни вдарили по Краматорську: троє загиблих

Увечері в середу, 3 червня, російські війська завдали два удари по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок цих ворожих атак щонайменше троє людей загинули і ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це офіційно повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
На місцях влучань негайно розпочали роботу всі профільні екстрені служби міста та загони рятувальників.
- «Сьогодні ввечері місто отримало два удари. Росіяни знову потрапили до житлової забудови», – поінформував Вадим Філашкін мешканців регіону в першому оперативному зведенні.
Очільник ОВА підтвердив інформацію про трьох загиблих громадян та чотирьох госпіталізованих поранених. Оновлені дані медиків вказують, що кількість травмованих оперативно зросла до 4 осіб. Проте ця кількість наразі не є остаточною. За словами Вадима Філашкіна, зараз на локаціях триває активна фаза пошуково-рятувальної операції. Точна кількість жертв та остаточний обсяг завданих матеріальних збитків встановлюються фахівцями.
Систематичні атаки на Краматорський район
Нинішній вечірній обстріл є черговою ланкою у ланцюзі цілеспрямованих атак ворога на населені пункти Краматорської агломерації. Протягом останніх днів сусідні міста району також зазнавали масштабних ударів.
- 1 червня. російські війська завдали удару по самому центру міста Дружківка, скинувши три важкі керовані авіабомби на цивільні об’єкти;
- 2 червня. У тій же Дружківці парамедики поліції під час розбору руїн спромоглися витягти з-під завалів житлового будинку чоловіка, який отримав тяжкі поранення і був негайно ушпиталений;
- Кінець травня. російські війська здійснили масовану атаку на місто Миколаївка Краматорського району Донецької області. В результаті того жорстокого обстрілу загинули п’ятеро мирних людей, ще двоє отримали поранення.
Правоохоронні органи та прокуратура вже розпочали досудове розслідування чергового воєнного злочину у Краматорську за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості евакуюватися до більш безпечних регіонів України.