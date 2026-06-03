росіяни вдарили по Краматорську: троє загиблих

Увечері в середу, 3 червня, російські війська завдали два удари по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок цих ворожих атак щонайменше троє людей загинули і ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це офіційно повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

На місцях влучань негайно розпочали роботу всі профільні екстрені служби міста та загони рятувальників.

«Сьогодні ввечері місто отримало два удари. Росіяни знову потрапили до житлової забудови», – поінформував Вадим Філашкін мешканців регіону в першому оперативному зведенні.

Очільник ОВА підтвердив інформацію про трьох загиблих громадян та чотирьох госпіталізованих поранених. Оновлені дані медиків вказують, що кількість травмованих оперативно зросла до 4 осіб. Проте ця кількість наразі не є остаточною. За словами Вадима Філашкіна, зараз на локаціях триває активна фаза пошуково-рятувальної операції. Точна кількість жертв та остаточний обсяг завданих матеріальних збитків встановлюються фахівцями.

Систематичні атаки на Краматорський район

Нинішній вечірній обстріл є черговою ланкою у ланцюзі цілеспрямованих атак ворога на населені пункти Краматорської агломерації. Протягом останніх днів сусідні міста району також зазнавали масштабних ударів.

1 червня. російські війська завдали удару по самому центру міста Дружківка, скинувши три важкі керовані авіабомби на цивільні об’єкти;

російські війська завдали удару по самому центру міста Дружківка, скинувши три важкі керовані авіабомби на цивільні об’єкти; 2 червня. У тій же Дружківці парамедики поліції під час розбору руїн спромоглися витягти з-під завалів житлового будинку чоловіка, який отримав тяжкі поранення і був негайно ушпиталений;

У тій же Дружківці парамедики поліції під час розбору руїн спромоглися витягти з-під завалів житлового будинку чоловіка, який отримав тяжкі поранення і був негайно ушпиталений; Кінець травня. російські війська здійснили масовану атаку на місто Миколаївка Краматорського району Донецької області. В результаті того жорстокого обстрілу загинули п’ятеро мирних людей, ще двоє отримали поранення.

Правоохоронні органи та прокуратура вже розпочали досудове розслідування чергового воєнного злочину у Краматорську за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості евакуюватися до більш безпечних регіонів України.