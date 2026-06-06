«Діалог з бізнесом»: Держпраці роз’яснила підприємцям Луганщини оновлені норми закону про працю

Про суттєві та принципові зміни в офіційній процедурі призупинення дії трудового договору детально розповів роботодавцям Луганської області профільний юридичний консиліум. Інформаційна зустріч відбулася в межах регулярного засідання регіональної комунікаційної платформи «Діалог з бізнесом». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Головною темою для детального обговорення став розбір практичного кейса: «Призупинення дії трудового договору, здійснення офіційних комунікацій: нові правила з 14 березня 2026 року».

До організації та проведення цього заходу долучилися представники Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.

Перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов під час виступу наголосив, що з 14 березня поточного року в Україні офіційно діють повністю оновлені правила та алгоритми призупинення дії трудового договору. Ці процеси регулюються нормами статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

За словами посадовця, ключові зміни стосуються законодавчого встановлення чітких календарних строків призупинення, а також суттєвого розширення вимог до забезпечення належної, юридично завіреної комунікації між роботодавцем і працівником.

Юридичне визначення та нові терміни відповідно до Закону № 4412-IX

У свою чергу, представник Управління інспекційної діяльності Східного міжрегіонального управління Держпраці надав присутнім підприємцям законодавче визначення процедури призупинення дії трудового договору та детально роз’яснив специфічні особливості його сучасного правового регулювання.

Експерти наголосили на базовому юридичному конспекті:

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Цей крок повністю виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, але виключно у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Під час зустрічі окремо йшлося про зміни до базового Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» під номером № 2136. Ці важливі виправлення були офіційно внесені Законом України від 1 травня 2025 року № 4412-IX та, після тривалого перехідного періоду, остаточно набули чинності з 14 березня 2026 року.

Головні нормативні нововведення цього документа стосуються визначення чітких термінів призупинення дії договору.

Альтернативні способи електронної комунікації

Другим стратегічним блоком реформи стало легальне врегулювання дистанційного документообігу. Це є критично важливим для релокованих підприємств, чий персонал наразі перебуває у різних областях країни або за кордоном.

Новий закон визначив офіційні способи та канали швидкої комунікації між роботодавцем і працівником:

🔹 Взаємна згода. Сторони за попередньою взаємною згодою можуть офіційно домовитися про використання альтернативних способів створення, підписання та пересилання повідомлень;

🔹 Цифрові документи. Дозволено легальний обмін документами з будь-яких питань трудових відносин через затверджені месенджери чи електронну пошту;

🔹 Доступні канали. Роботодавець та працівник мають право зафіксувати у договорі будь-який інший доступний їм спосіб електронної комунікації.

Для всіх роботодавців, які не змогли особисто долучитися до трансляції, організатори підготували зручні методичні матеріали. З презентацією, яка була представлена на зустрічі фахівцями Держпраці, можна ознайомитися та завантажити її за прямим посиланням: Переглянути презентацію Держпраці.

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