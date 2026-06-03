До 88-річчя Луганської області у Дніпрі зіграли у «Вільну піраміду

У Дніпрі відбувся відкритий турнір з більярдного спорту «Вільна піраміда», присвячений 88-й річниці утворення Луганської області. Спортивна подія об’єднала 28 відданих поціновувачів більярду у Дніпропетровській області. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 3 червня.

Масштабний захід організувала Сєвєродонецька районна державна адміністрація — районна військова адміністрація.

Організатори реалізували проєкт у тісній співпраці з Департаментом освіти, культури, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації. Суттєву організаційну та матеріальну підтримку також надали представники Попаснянської міської військової адміністрації та директор Благодійного фонду «Сприяння та розвитку» Костянтин Жалдаков.

Кожен із 28 учасників виступав виключно за себе, проходячи турнірну сітку через серію прямих ігор на виліт;

Змагання проходили в особистій першості відповідно до чинних всеукраїнських правил гри «Вільна піраміда»;

Спортивний характер та нагородження призерів

Усі присутні відзначили високу якість організації та дружню атмосферу. Підсумки змагань прокоментував голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко:

📢 «Всі учасники продемонстрували справжній спортивний характер, жагу до перемоги та азарт гри. Такі зустрічі є дуже важливими, адже вони дарують нашим людям відчуття міцної спільноти, попри всі труднощі», — підкреслив очільник РДА-РВА.

Після завершення фінальних партій відбулася урочиста церемонія закриття. Безпосередній переможець турніру, а також усі призери одержали цінні подарунки від організаторів і благодійників.+