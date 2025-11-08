Субота, 8 Листопада, 2025
У РНБО зміни: звільнено двох заступників секретаря

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення двох заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документами, з посади заступника секретаря РНБО звільнено Сергія Демедюка, який обіймав цю посаду з 2019 року та відповідав за питання кібербезпеки.

Іншим указом президент звільнив Андрія Кононенка з аналогічної посади. Обидва рішення набули чинності з моменту їхнього опублікування.

☝️ У документі не зазначено причини кадрових змін, однак рішення стало частиною ширших оновлень у структурах, що відповідають за національну безпеку та оборону України.

👉 Нагадаємо, нещодавно Зеленський призначив Олександра Панасенка головою державної адміністрації окупованого з 2022 року Маріупольського району. Також призначено генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка — новим командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

📌 Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів провів засідання Антикризового енергетичного штабу. Були присутні делегації профільних міністерств і представники енергетичних компаній.

