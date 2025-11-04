Вівторок, 4 Листопада, 2025
Денис Молотов
Кабмін провів антикризове засідання для підготовки енергосистеми до зими

Кабінет міністрів провів засідання Антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств і представників енергетичних компаній для оцінки поточного стану енергосистеми України та узгодження алгоритмів реагування на виклики війни у різних сценаріях. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у вівторок, 4 листопада.

📢 «Серед головних тем – запуск опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів, нарощування генерації, зокрема розподіленої, а також потреби для швидкого відновлення і ремонту після пошкоджень. Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача – пройти з теплом всю зиму», – зазначила Свириденко.

☝️ За її словами, одним із ключових пріоритетів залишається розвиток розподіленої генерації, що дозволяє громадам підтримувати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак.

📢 «Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації, і ми продовжуємо нарощувати потужності», – наголосила прем’єр.

Уряд, за словами Свириденко, щоденно координує дії з обласними адміністраціями, громадами та профільними службами.

📢 «Особливу увагу приділяємо прифронтовим регіонам, де росія системно обстрілює енергетичні обʼєкти, намагаючись позбавити громади тепла. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі готові до розгортання у випадку відключень. Усі вони забезпечені пальним і засобами звʼязку», – повідомила вона.

Прем’єр також нагадала, що в межах програми Зимової підтримки держава збереже фіксовані ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів.

Раніше стало відомо, що Кабмін виділив 8,4 млрд гривень для фінансування додаткового імпорту газу в межах підготовки до опалювального сезону.

👉 Також через російські обстріли у кількох регіонах України введено обмеження споживання електроенергії. Діють графіки погодинних відключень.

