У Міноборони заявили про нові правила для ТЦК

Міністерство оборони України впроваджує нові правила щодо роботи територіальних центрів комплектування. Відповідно до заяви міністра оборони Дениса Шмигаля, з 1 вересня всі працівники ТЦК та СП повинні будуть носити бодікамери. Відеофіксація стане обов’язковою під час перевірки документів громадян або вручення повісток.

📢 «З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність», — написав Шмигаль у Telegram у четвер, 7 серпня.

☝️ За словами міністра, таке нововведення має забезпечити як дотримання прав громадян, так і прозорість дій з боку представників ТЦК.

📢 «Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», — наголосив міністр оборони.

Технічна готовність та забезпечення

Шмигаль також зазначив, що вже зараз рівень забезпечення засобами відеофіксації становить близько 85%. Робота над закупівлею додаткового обладнання триває.

📢 «Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів», — додав він.

Інциденти за участю ТЦК

У контексті теми варто згадати і про інциденти, які нещодавно сталися за участю представників ТЦК. Так, у Рівному група з шести людей заблокувала автомобіль терцентру та вимагала звільнення мобілізованого.

💢 Крім того, в Миколаївській області невідомі громадяни, оснащені битами, скоїли протидію співробітникам ТЦК.