На Миколаївщині цивільні з трубами та битами протидіяли ТЦК

У селі Бузьке на Миколаївщині під час заходів оповіщення сталася сутичка між цивільними громадянами та службовцями ТЦК та СП. Як повідомили 3 серпня у пресслужбі територіального центру комплектування, силову протидію здійснили озброєні битами та металевими трубами невідомі люди.

📢 «Сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових», – зазначено у повідомленні пресслужби.

Унаслідок інциденту було пошкоджено службовий автомобіль. Один зі службовців ТЦК з групи оповіщення зазнав тілесних ушкоджень. Щоб захиститися від радикально налаштованих громадян, він вдався до вогню з травматичного пістолета.

☝️ За інформацією центру, є постраждалі як серед службовців ТЦК, так і серед цивільних громадян. На місці інциденту наразі працюють представники поліції, які встановлюють усі обставини.

У територіальному центрі нагадали про відповідальність за агресивні дії проти військових.

📢 «Образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна військовослужбовця, який бере участь у заходах із забезпечення нацбезпеки та оборони, карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років», – зазначили в установі.

У разі побиття чи завдання тілесних ушкоджень, передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Також у таких діях можуть бути ознаки злочину за статтею 114-1 ККУ – «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України».

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