На Миколаївщині цивільні з трубами та битами протидіяли ТЦК

У селі Бузьке на Миколаївщині під час заходів оповіщення сталася сутичка між цивільними громадянами та службовцями ТЦК та СП. Як повідомили 3 серпня у пресслужбі територіального центру комплектування, силову протидію здійснили озброєні битами та металевими трубами невідомі люди.
📢 «Сьогодні, 03.08.2025 р., у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових», – зазначено у повідомленні пресслужби.
Унаслідок інциденту було пошкоджено службовий автомобіль. Один зі службовців ТЦК з групи оповіщення зазнав тілесних ушкоджень. Щоб захиститися від радикально налаштованих громадян, він вдався до вогню з травматичного пістолета.
☝️ За інформацією центру, є постраждалі як серед службовців ТЦК, так і серед цивільних громадян. На місці інциденту наразі працюють представники поліції, які встановлюють усі обставини.
У територіальному центрі нагадали про відповідальність за агресивні дії проти військових.
📢 «Образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна військовослужбовця, який бере участь у заходах із забезпечення нацбезпеки та оборони, карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років», – зазначили в установі.
У разі побиття чи завдання тілесних ушкоджень, передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Також у таких діях можуть бути ознаки злочину за статтею 114-1 ККУ – «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України».
📌 Нагадаємо:
- В ніч на 2 серпня у Вінниці відкрито кримінальне провадження після спроби захоплення місцевого ТЦК, яке тимчасово перебувало не за звичним місцем розташування.
- А на Хмельниччині суд присудив три роки позбавлення волі чоловіку, який ударив працівника центру оповіщення в обличчя.
- Працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з Кропивницького викрили у корупційній схемі: він за грошову винагороду незаконно вилучав дані військовозобов’язаних з реєстру «розшуку».
- Колишній очільник одного зі столичних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) став фігурантом кримінального провадження. Йому оголосили підозру за сприяння в організації незаконного виїзду за кордон екскерівника Київського метрополітену Віктора Брагінського.