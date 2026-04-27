У Малі ліквідовано проросійського міністра оборони

У Малі повстанці вбили міністра оборони Садіо Камару, якого вважали ключовим союзником росії. Атаки угруповання JNIM та туарегів одночасно охопили кілька регіонів країни, включно зі столицею. ООН, Африканський Союз і США засудили напади. Про це повідомляють Reuters та Al Jazeera.

Атака на добре укріплену резиденцію генерала Садіо Камари відбулася в гарнізонному місті Каті, розташованому лише за 15 км від столиці Бамако. За даними джерел, нападники використали замінований автомобіль.

Міністра оборони ліквідували в ході масштабної операції, яку одночасно провели в різних частинах Малі угруповання «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін» (JNIM), пов’язане з «Аль-Каїдою», та туарезькі повстанці. Раніше ці сили воювали між собою, але тепер об’єднали зусилля проти спільного противника — урядових військ.

За інформацією Al Jazeera, удари були завдані одночасно в столиці Бамако, у північних містах Гао та Кідал, а також у центральному Севаре. Станом на неділю в Кідалі все ще лунали постріли та вибухи. Тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта не постраждав — його оперативно евакуювали в безпечне місце.

📌 Політична ситуація

Нинішня влада Малі прийшла до керма після військових переворотів 2020 та 2021 років. Уряд Ассімі Гойти активно відходить від співпраці із західними країнами і намагається зміцнити зв’язки з росією. Садіо Камара вважався однією з найвпливовіших фігур у військовій хунті та головним прихильником зближення з москвою. Його часто називали потенційним наступником президента.

Коментар експерта

Наукова співробітниця Фонду стратегічних досліджень (FRS) Дженабу Сіссе, яка спеціалізується на безпеці Західної Африки, зазначила:

📢 «Якщо ця інформація підтвердиться, смерть Камари стане серйозним ударом для військового керівництва Малі. Оскільки він був ключовою фігурою в хунті та головним архітектором зближення Малі та росії, його усунення підкреслило б здатність JNIM наносити удари по самому серцю державної влади».

Організація Об’єднаних Націй, Африканський Союз та представники США вже офіційно засудили ці напади.

🛡️ російська присутність у Малі

Сили Африканського корпусу Міністерства оборони рф беруть активну участь у бойових операціях проти туарегів на півночі (регіон Азавад) та проти JNIM у центральних районах країни. Війська росіян контролюють важливі бази в Севаре, Гао та Кідалі, а також охороняють золото шукальні копальні та інші родовища корисних копалин — своєрідну «плату» за послуги безпеки.

Також повідомлялось, що поблизу міста Гао було збито російський гелікоптер. За попередніми даними, весь екіпаж і мобільна вогнева група, що перебувала на борту, загинули.

👉 Нагадаємо, що російський генерал Андрій Авер’янов був на борту танкера «тіньового флоту» рф під час атаки українських дронів у Середземному морі в грудні 2025 року. Французьке видання RFI повідомляє, що внаслідок нальоту росіянца було остаточно ліквідовано.